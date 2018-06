Slovenský Fredy Mercury má doma miliónový poklad: Uvidíte tachometer jeho auta, budete myslieť, že sa vám sníva!

Má byť na čo pyšný. Peter Pačut (56), svetoznámy imitátor Fredyho Mercuryho, sa vozí v aute, ktoré je skutočným nezmarom.

Jeho audina má síce už 13 rokov, ale stále jazdí a majiteľ s ňou najazdil už viac ako milión kilometrov. Nielen bez nehody, ale aj vážnejšej výmeny súčiastok.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Petrova audina A4 1.9 TDI má už na tachometri viac ako milión kilometrov. „Svieti tam vlastne ešte stále šesť deviatok, lebo na siedmu číslicu už nie je miesto,“ smeje sa Pačut, ktorý ročne s týmto vozidlom najazdí až do 100-tisíc kilometrov. „Je to za prácou a najmä mimo mesta. Zaradím šestku a potom už neprehadzujem a nebrzdím. Doteraz sa v aute nič nepokazilo, lebo ho ovláda len moja noha. Keby som ho požičal synovi, možno vydrží dva týždne,“ uviedol slávny imitátor, ktorý v apríli v Las Vegas dostal ocenenie za medzinárodný mužský hlas, keďže spieva už 27 rokov!

Stará audina ho nikdy nesklamala. „Menil som na nej iba olej, brzdové doš­tičky, tlmiče, pneumatiky, žiarovky a tiež som dopĺňal naftu. Môj garážmajster Peter mi však povedal, že také dobré a dlhoveké auto už mať nebudem,“ spomenul šťastný majiteľ, ktorý je so svojím autom nadmieru spokojný. „Funguje ako hodinky. Pochybujem, že nové auto vydrží milión kilometrov, lebo súčasná elektronika to neumožní. Milionárom som už však dnes, čo si veľmi vážim. Akurát tie peniaze, ktoré som dal doteraz na naftu, by som chcel naspäť. Mal by som asi 130-tisíc eur a asi tri také audiny,“ uzavrel Pačut, ktorý si auto chce ďalej rozmaznávať, aby mu vydržalo ešte aspoň pol milióna kilometrov.

JE TO SKUTOČNÁ RARITA

Ladislav Bujilek, prijímací technik v košickom autorizovanom servise

- Je to naozaj výnimočná vec, že motoricky je toto auto v poriadku a stále riadne funguje. Stretávam sa v servise s tým, že audiny majú asi 300-tisíc kilometrov, prípadne o máličko viac, no najazdený milión, to je rarita. Precízna výroba, dobrá a najmä pravidelná údržba a šikovný vodič, to je záruka dlhovekosti i kvalitnej značky vozidla.