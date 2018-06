Publicistka Oľga Feldeková zvádza boj so zákernou chorobou: Rakovina prsníka!

Ťažké zdravotné problémy! Prozaička a televízna glosátorka Oľga Feldeková (75) rozosmieva ľudí v jojkárskej relácii Sedem.

Azda najznámejšia rodáčka z Oravy, ktorú národ miluje pre jej vtip a nadhľad, pritom v súkromí potichu zvádza najťažší boj vo svojom živote. Manželke spisovateľa Ľubomíra Feldeka (81) a starostlivej mame piatich detí mali lekári diagnostikovať zhubnú formu zákernej choroby. Statočná Oľga podľa informácií Nového Času už podstúpila operáciu a čoskoro má začať s liečbou!

Feldeková patrí medzi dámy, ktoré za každých okolností sršia humorom a dobrou náladou. Obľúbená Oľga na sebe nedala nič znať ani minulý štvrtok, keď si po týždňovej pauze sadla do kresla v jojkárskej šou Sedem a do kamier sa zoširoka usmievala. Nikto sa príliš nepozastavil, kam sa predtým vytratila. Známa glosátorka pritom už mala za sebou dôležitý míľnik vo svojom živote a na pamäti náročné dni, týždne či mesiace, ktoré ju ešte len čakajú. „Olinke nedávno diagnostikovali rakovinu pŕs. Pred dvoma týždňami podstúpila operáciu, pri ktorej jej odobrali časť tkaniva,“ prezradil Novému Času zdroj z okolia prominentnej pacientky, ktorú počas hospitalizácie zastúpila v „Sedmičke“ herečka Zuzana Fialová. Statočná Feldeková, ktorú choroba stihla obrať o niekoľko kilogramov, sa nepriaznivej situácii nepoddala a po pár dňoch sa vrátila späť do pracovného kolotoča. „Je to silná žena, však je z Oravy. Určite nechce, aby ju niekto ľutoval, ale zároveň je odhodlaná sa popasovať s diagnózou, ktorú jej osud postavil do cesty. „Teraz sa čaká na výsledky ďalších vyšetrení,“ dodal človek, ktorý prozaičke, rovnako ako celé Slovensko, drží palce. Toto ochorenie má podľa lekárov v posledných rokoch narastajúcu krivku. Čísla sú v tomto prípade alarmujúce! „Počet prípadov so zhubným nádorom prsníka za posledné roky stúpa. V roku 2016, oproti predchádzajúcemu roku, vzrástol z 2 466 na 2 730. Pripadá teda 9,8 ochorení na 10-tisíc žien," uviedol Boris Chmel z Národného centra zdravotníckych informácií.

Rana pre rodinu

Šokujúca diagnóza nezaskočila len Olinku, ale aj jej najbližších. Všetci stoja pri nej a spoločne sa snažia čeliť zákernej chorobe. Pri svojej mame stojí aj Katka Feldeková, ktorá si na sociálnej sieti vyliala srdce. „Je mi šialene. Šialene zle. Minimálne posledné tri mesiace sú najhoršie, aké som v živote mala,“ vyžalovala sa cez víkend priateľom Katka, pre Nový Čas však nepriaznivú ranu osudu nechcela konkretizovať. „Prepáčte, sú to veľmi citlivé záležitosti. Nebudem sa k ničomu vyjadrovať. Opýtajte sa, prosím, mamy, ja vám nemôžem nič prezradiť,“ povedala zlomeným hlasom najznámejšia glosátorkina dcéra. Samotná prozaička nechce svojím problémom nikoho obťažovať a berie ho s optimizmom jej vlastným. „O mojom zdraví... však každý má niečo. Nebudem sa k tomu vyjadrovať, prepáčte, je to pre mňa veľmi intímna vec. Som v najlepšej pohode, veselá, silná a vitálna a všetko je v poriadku,“ priznala včera Novému Času Feldeková.

NA ČO MÁTE NÁROK

Sonografia

- raz za dva roky vás pošle gynekológ na sonografiu prsníkov

- ženy s rizikom rakoviny majú nárok raz ročne

Mamografia

- vykonáva sa od 40 až do 69 rokov, a to každé dva roky

Palpačné vyšetrenie

- raz za rok gynekológ prehmatá prsníky

MOŽNOSTI LIEČBY

Chemoterapia

- lieky, cyklostatiká, zabíjajú nádorové bunky, no poškodzujú sa aj tie zdravé, podávajú sa ako infúzie alebo tablety

Hormóny

- podstatou je znížiť hladinu hormónov v tele, alebo podať liek, ktorý utlmí účinok hormónu na rast nádoru

Biologická liečba

- pokúša sa na základe signálov, receptorov, na povrchu bunky „vypnúť“ signál, ktorý podporuje rast nádoru

Imunoterapia

- podávajú sa látky zvyšujúce imunitu, čo pomáha v boji proti nádoru

Operácia

- operatívne sa odstráni nádor aj s časťou okolitého zdravého tkaniva

Ožarovanie

- často sa vykonáva spolu s chemoterapiou, no rovnako ničí aj zdravé bunky