Triumf Terezy Maškovej v československej SuperStar: Bola si istá víťazstvom?!

Prešla súperky ako parný valec! Neprehliadnuteľná Češka Tereza Mašková (22) sa zaslúžene stala novou SuperStar.

Víkendové víťazstvo v speváckej súťaži jej prinieslo okrem vytúženej slávy aj poriadny balík peňazí! Od chvíle, keď sa extravagantná ružovláska objavila prvýkrát na kastingu, však bolo viac ako pravdepodobné, že rivalky nebudú mať veľa šancí. Dopomohla Tereze k triumfu aj „tlačenka“ poroty?

Aktuálny ročník speváckej súťaže, ktorá Slovákov a Čechov zabáva už vyše desaťročie, by sa podľa mnohých divákov mohol pokojne premenovať na „SuperStar našla Terezu Maškovú“. Dôvod je prostý. Už od štartu tejto edície bola totiž ružovlasá dievčina jasnou favoritkou. Z kola na kolo navyše pridávala na obrátkach a začala sa svojim vyzývateľkám čoraz viac vzďaľovať. Netradičná farba vlasov, výrazný mejkap a sebavedomé vystupovanie bleskovo zatienili všetkých navôkol. Okrem toho, že sa Tereza stala očividným miláčikom poroty, utešene jej narastalo aj publikum priaznivcov. „Ty už si kolegyňa,“ povedala na adresu Maškovej speváčka Katarína Knechtová.

Nerovný súboj?

Od momentu, kedy sa do finálového kola prebojovali Češky Tereza a Eliška po boku jedinej Slovenky Karmen Pál-Baláž, bolo jasné, kto z kola vypadne. Rad prišiel na Karmen, ktorá napriek neprehliadnuteľnému talentu zrejme doplatila na predošlé udalosti v minulom ročníku obľúbenej šou. V poslednej sérii v roku 2015 totiž zvíťazila Slovenka Emma Drobná, a preto by nebolo asi žiaduce, kedy sa na piedestál novej SuperStar opäť postavila rodáčka zo Slovenska. Bolo teda viac ako jasné, že do super finále postúpia dve Češky. V poslednom kole, kedy si zmerali sily Tereza s Eliškou, nebolo pochýb, kto sa stane novou kráľovnou pódia.

Pätnásťročná Eliška mala pramalú šancu uspieť. Okrem veku ju limitovali aj skúsenosti, Mašková je totiž oproti stredoškoláčke Ruskovej vyspievaná profesionálka staršia o sedem rokov. K víťazstvu jej v porovnaní so skromnou stredoškoláčkou zrejme pomohol aj extravagantný imidž rockerky. Svoje šťastie navyše aktuálna víťazka pokúšala už pred ôsmimi rokmi v inej súťaži - Česko Slovensko má talent. Štrnásťročnej tínedžerke s očividnou nadváhou a nevinnými copíkmi by vtedy asi iba málokto predpovedal sľubnú budúcnosť. Novú celebritnú kamošku si Mašková našla vo svojej predchodkyni, slovenskej speváčke Drobnej. Tá sa hrdila titulom SuperStar od roku 2015 a práve zato bolo viac než jasné, že aktuálny ročník bude patriť Češke. Na adresu svojej nástupkyne má len samé slová chvály. „Tereza je super. Neviem, prečo by jej víťazstvo nemalo byť spravodlivé. Je to súťaž,“ odkázala závistlivcom.

Za odmenu Maldivy

Okrem slávy a honoru SuperStar priniesol Maškovej triumf v súťaži aj poriadny balík. Rovných 75-tisíc eur však musí ešte zdaniť a následne si s výhrou môže robiť, čo chce. „Prvé, čo chcem urobiť, je vziať rodinu na dovolenku. Veľmi rada by som išla na Maldivy. Peniaze by som chcela vložiť aj do kariéry. Ešte neviem,“ uzavrela Tereza.