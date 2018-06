Pre Rusko sú to aj MS v pohostinnosti: V 11 mestách už platia tzv. Putinove futbalové výnosy!

Do Ruska už mieria takmer dva milióny futbalových fanúšikov z celého sveta, ktorí veria, že si viac ako politické roztržky užijú typickú ruskú pohostinnosť. Tá je vskutku štedrá. Predpisujú ju tzv. futbalové výnosy prezidenta Putina, ktoré platia už od prvých dní júna.

A čo vlastne riešia? Absolútne pohodlie pre priaznivcov, ale aj pravý opak. Kto je priaznivec futbalu, cestuje bez víz a po Rusku zadarmo. Kto však nevlastní pas fanúšika, ani by nemal do jedenástich ruských miest, ktoré budú hostiť športový sviatok roka, cestovať.

Aby ste sa stali vyvoleným, potrebujete kartičku s čipom a vstupenky na zápasy. Ak ich máte, môžete vstúpiť bez víz na územie Ruska, kde od 4. júna platí tzv. režim majstrovstiev sveta. Ten napríklad zabezpečuje pre fanúšikov presuny medzi hotelmi a štadiónmi vo všetkých dejiskách zdarma. Rusi sa pýšia tým, že toľko úľav ešte žiaden usporiadateľ nikdy neposkytol.

„Sú to pre nás zároveň majstrovstvá sveta v pohostinnosti,“ vyhlásil predseda parlamentného výboru pre telovýchovu Michail Degťarjov, ktorý priznal, že taký pohyb ľudí ešte v Rusku nezažili, že pre bezpečnostné zložky to bude skúška nervov. Do služby povolali desaťtisíce policajtov, ktorí vycvičili, aby zasahovali len v tých najnutnejších prípadoch. Aby sa každý, kto príde, cítil v Rusku komfortne.

Aj potemkin večne živý!

Ruský vojvodca Grigorij Alexandrovič Potemkin chcel koncom 18. storočia cárovnej Kataríne II. a delegácii z rakúskej monarchie ukázať svoje bohaté a okúzľujúce sídla. V jeho kraji však neexistovali. Pomohol si kulisami a falošnými fasádami domov. Tak hovorí legenda. A táto legenda v Rusku stále žije a fanúšikovia sa s ňou stretnú aj počas MS!