Nezmyselný zákon z dielne bugárovcov? Vzbura pre domácu pálenku

Bič na podnikateľov! Povolenie výroby domácej pálenky, ktoré navrhuje Most-Híd, zdvihlo žlč majiteľom páleníc a liehovarov.

Tí už načrtli katastrofické scenáre dopadu na štátny rozpočet ako aj nesúlad s európskou legislatívou. Slovensko podľa nich nemá ani kontrolné mechanizmy, ktorými by dokázalo domácich výrobcov ukočírovať. Ako sa zdá, bugárovci väčší problém zmeniť zákon mať nebudú. Čo na to hovoria odborníci?

Páleničiari tvrdia, že súkromná výroba bude nekontrolovateľná, čo sa týka množstva aj kvality. Navyše to podľa nich bude totálne likvidačné pre súčasné pestovateľské pálenice. „Oni budú platiť len 2,70 eura za liter, u nás je to podľa zákona 5,40 eura za liter čistého liehu. Ešte by nás zaujímalo, kto a ako bude vykonávať kontrolu nad vyrobeným množstvom liehu a kto bude kontrolovať vlastníctvo sadu a stromy, resp. z akého je ovocia samotný nahlásený kvas?“ pýta sa Radko Jurák zo Slovenského Rádu rytierov destilátov. Domáce pálenie je podľa neho v príkrom rozpore aj s európskou legislatívou. To predkladatelia z klubu Mosta- Hídu popierajú. „Prečítal som si aj smernicu EÚ, na ktorú poukazovali, a nemám pocit, že by sme išli do stretu s európskou legislatívou,“ oponuje predkladateľ poslanec Peter Kresák.

Dohodnú sa v koalícii?

Bugárovi zatiaľ prešli všetky jeho navrhované legislatívne zmeny. V tomto prípade však môže naraziť minimálne na niektorých poslancov SNS. „Nemám na to jednoznačný názor, ale skôr by som bol proti, pretože by tam mohli byť daňové úniky,“ myslí si Anton Hrnko. Práve na výpadok zo štátneho rozpočtu poukazujú aj liehovarníci. Ak tento počin z dielne bugárovcov prejde v parlamente, výroba domáceho špiritusu sa môže začať od januára 2019.

Navrhované podmienky domáceho pálenia

Páliť sa musí len z vlastného ovocia

V destiláte môže byť najviac 86 percent alkoholu

Pálenie bude možné len na menšom certifikovanom destilačnom zariadení

Objem domácej výroby nesmie prekročiť 100 litrov

Pálenica si bude musieť viesť elektronickú evidenciu vypáleného destilátu

Za liter 50 % pálenky bude treba štátu odviesť 2,70 eura

Výrazný dopad na ekonomiku to mať nebude

Radovan Ďurana, ekonóm

- Zo spotrebnej dane z piva a liehu plánuje SR tento rok vybrať asi 275 miliónov eur. Neviem si predstaviť, koľko fyzických osôb, ktoré pálili doteraz v pestovateľských páleniciach, prejde na domácu výrobu, podľa mňa ich veľa nebude. Ale som zvedavý, ako sa k tomu postavia slovenskí poslanci vzhľadom na nedávnu metanolovú kauzu v Čechách, predsa len sú veľkí výrobcovia lepšie kontrolovateľní.

Môže to podporiť pitie alkoholu

Ľubomír Okruhlica, odborník na závislosti a ich liečbu

- Plusové by bolo, keby štát viac reguloval konzumáciu alkoholu. Aby sme nepatrili ku krajinám s najväčšími zdravotnými problémami v dôsledku nadmerného pitia alkoholu. A toto sú všetko len prokonzumentsky orientované iniciatívy. Je to len o tom, ako piť, ako urobiť alkohol dostupný populácii.