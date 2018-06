Tréner reprezentácie Ján Kozák tiež vystríha favoritov: Toto vás na MS prekvapí!

Mohol mať úplne iné starosti. Ak by postúpil s mužstvom na svetový šampionát.

Takto namiesto Ruska vycestoval tréner futbalovej reprezentácie Ján Kozák (64) po dvojzápase s Holandskom a Marokom do Turecka. Na desaťdňovú dovolenku k moru s rodinou. Na chvíľu si od futbalu oddýchne, ale po príchode domov sa do neho opäť naplno ponorí.

K dispozícii bude porcia 64 zápasov z 21. majstrovstiev sveta. Bez slovenskej účasti, keďže sa Hamšík a spol. nedostali ani do baráže. Kozák sa od televízora neodtrhne. „Už sa teším. Som ten typ televízneho fanúšika, ktorý si rád pozrie všetky zápasy šampionátu. Keď nie z priamych prenosov, tak neskôr zo záznamov. Škoda, že na turnaji nie sme aj my. Stále nedokážem stráviť niektoré veci. Dodnes si myslím, že slovenské mužstvo malo na to, aby hralo baráž, ktorá býva vždy lotériou.“

Titul spred štyroch v Brazílii obhajuje Nemecko, ktoré zdolalo vo finále Argentínu 1:0 gólom striedajúceho Maria Götzeho v predĺžení. Kto podľa Kozáka siahne na zlato v Rusku? „Adeptov je veľmi veľa. Špička sa rozšírila. Nedovolím si z voleja povedať, kto bude majstrom sveta. Mužstvá z Južnej Ameriky sú mimoriadne silné. Z európskych tímov majú dobré mužstvo Francúzi. Ako vždy budú chcieť Španieli prehovoriť do boja o medaily. Napriek tomu vidím juhoamerické reprezentácie na čele s Brazíliou a Argentínou ešte o čosi vyššie.“

V Rusku budú chýbať štvornásobní majstri sveta Taliani, bronzoví z turnaja 2014 Holanďania či futbalisti Čile, víťazi posledných dvoch ročníkov Copa America. Naopak, nováčikmi sú Island a Panama. „Už by bolo načase, aby prekvapilo africké mužstvo. Rastie tam dlhodobo veľa zaujímavých a dobrých hráčov. Stále viac ich chodí hrať do Európy. Takmer každá krajina má kvalitného trénera. Mám taký pocit, že jedno africké mužstvo na týchto majstrovstvách prekvapí celý futbalový svet,“ myslí si tréner Kozák. Vo svojom názore sa utvrdil po minulotýždňovom víťazstve Maroka nad jeho zverencami v Ženeve.

Svetový futbal cvála míľovými krokmi vpred. Extrémne sa dynamizuje. Technická úroveň hráčov stúpa závratným tempom. Na ihrisku sa všetko odohráva v oveľa väčšej rýchlosti a pri vyššej intenzite ako pred 10 - 15 rokmi. Kozák to víta. „Očakávam zaujímavý šampionát. Futbal sa uberá dobrým smerom. Ide viac do kvality. Je neuveriteľné, akí hráči vyrastajú. Každé mužstvo už má hviezdy. Dá sa na ne pozerať. Sú to osobnosti. Hráči, ktorí dokážu rozhodovať zápasy.“