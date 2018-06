Slovenskí odborníci majú jasno: Komu na MS fandia Tittel, Galis či Greško?

Slovenské futbalové osobnosti majú o nadchádzajúcich MS jasnú predstavu.

Pred štartom 21. majstrovstiev sveta mali Dušan Galis, Jozef Barmoš, Dušan Tittel a Vratislav Greško odpovedať na tri otázky:

1) Koho favorizujete na zisk titulu a prečo?

2) Kto bude čierny kôň MS?

3) Kto bude najväčšia hviezda šampionátu, resp. najlepší strelec?



Dušan Galis, bývalý reprezentant a bývalý tréner SR:

1) Favorizujem ako vždy Brazílčanov a aj Nemcov. Sú to turnajové mužstvá, ktoré sa vedia v ťažkých chvíľach pripraviť na zápas. A navyše majú veľkú kvalitu na každom poste. Ale nepochybujem, že môžu prekvapiť aj ostatní.

2) Môžu tam byť Belgičania, Uruguaj, ale aj ďalší. Zápasy sú veľmi vyrovnané, je to aj o tom, kto má viac futbalového šťastia. Prekvapenie vždy boli a myslím si, že budú aj tentoraz.

3) Hviezdy sú už dopredu známe. A stane sa ňou ten, kto bude mať za sebou po skončení MS aj nejaké čísla. Videli sme aj v generálke Brazílie s Rakúskom gól Neymara, to nevidíte hocikedy. Otázne bude, ako zvládnu Ronaldo, Cavani, Suarez a ďalší hráči zápasy po ťažkých sezónach v kluboch, či sa im vyhnú zranenia, či budú mať dobrú psychiku a podobne.



Jozef Barmoš, bývalý tréner SR 21, resp. asistent SR A:

1) Stále sa v rámci recesie hovorí, že všetci sa na šampionát skvele pripravujú, ladia formu a nakoniec to vyhrajú Nemci. Hoci momentálne to v ich tábore nie je ružové. Okruh favoritov je ale veľký, z Európy aj Španieli, Francúzi, Angličania. Z Južnej Ameriky samozrejme Brazília a Argentína. Záležať bude, kto sa ako adaptuje na podmienky v Rusku. Osobne je ťažko tipnúť majstra sveta, sám som zvedavý. Ale teda podľa mňa to bude niekto z Južnej Ameriky.

2) Mohli by to byť Belgičania. Majú skúsený káder, formovali ho dlho a majú ho aj vhodne doplnený o mladých hráčov. Sú hladní po úspechu, hrajú v elitných európskych ligách. Na minulom šampionáte sa mi veľmi páčila Kostarika. A môže niekto aj "vystreliť" ako napr. Mexiko alebo reprezentácie niektorej z afrických krajín.

3) To je problematické. Z dlhodobého hľadiska by to mohol byť Messi, ktorému sa s Argentínou na MS nedarí. Teraz keď deklaroval, že to bude jeho posledný šampionát, určite sa bude chcieť vyrovnať Maradonovi v argentínske Siene slávy a bude mu na tom veľmi záležať. Najlepším strelcom by mal byť niekto, komu sa dlhodobo strelecky darí či v klube či v reprezentácii. Ja teda vsádzam na osvedčených kanonierov ako Cristiano Ronaldo, Kane, Lukaku. Čo sa týka Salaha, nevieme ako na tom bude zdravotne, či stihne vôbec prvý zápas. Je brejkový hráč a Egypt z toho môže profitovať, hoci kvalita spoluhráčov z Liverpoolu a národného tímu je odlišná. A nebol by to dobrý turnaj, ak by počas neho nevyskočila nejaká 'skrytá hviezda'.



Dušan Tittel, bývalý slovenský reprezentant:

1) Očakávam veľmi vyrovnaný šampionát. Dôležité bude, ktoré mužstvo dokáže počas celého turnaja podávať vyrovnané výkony. Favorizujem tímy Nemecka a Brazílie, aj keď osobne budem fandiť Argentíne.

2) Mohlo by to byť Maroko, ktoré má výborné mužstvo, aj keď má ťažkú skupinu.

3) Ja by som to osobne doprial Lionelovi Messimu, lebo by si zaslúžil dosiahnuť úspech aj s argentínskou reprezentáciou.



Vratislav Greško, bývalý reprezentant SR:

1) S Nemeckom treba rátať vždy. Pre mňa je zaujímavý tím Brazília, ktorej sa to doma nepodarilo a teraz bude mať ďalší pokus.

2) Mohol by to byť niektorý z afrických tímov. Problém je, že nemajú takú šírku kvalitných hráčov a ani takticky nie sú na top úrovni. Skúsil by som tipnúť Francúzsko, aj keď silní budú aj Španieli a Uruguaj.

3) Hviezdu si vždy vyberú médiá. Nemusí ňou bezpodmienečne byť najlepší strelec šampionátu."