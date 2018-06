NIKDY nenechávajte dieťa v rozhorúčenom aute: Nemá šancu prežiť, toto sa deje s jeho telom!

O tom, že deti a zvieratá sa rozhodne nesmú nechávať počas horúcich dní v aute, sa už popísalo až-až, no napriek tomu stále dochádza k tragédiám!

A hoci si často krát poviete, že z auta odchádzate "len" na pár minút, pri vysokých teplotách sa aj za 5-10 minút môže stať z rozpáleného auta doslova peklo!

Peklo, ktoré potom prežíva aj vaše dieťa! Čo sa deje s jeho telom a čo robiť v prípade, že uvidíte zavreté dieťa v cudzom aute, sa dozviete vo videu!

Krutý osud detí, ktoré zabudli v autách

2015

Pred tromi rokmi otriasol Slovenskom prípad smrti 2,5-ročnej Kristínky z Nitry. Otec Jozef Kurák mal dcérku zaniesť do jaslí. Namiesto toho však odišiel do práce a dieťa nechal v zaparkovanom aute pred firmou. Dievčatko v horúčavách nemalo šancu prežiť. Po približne šiestich hodinách v aute Kristínka zomrela.

Otvoriť galériu Kristínka († 2) bola slniečkom rodiny. Zdroj: juh, anc, archív jk

Otvoriť galériu Rodičia Katarína 32) a Jozef (57) sa z tragédie Zdroj: anc, getty images, Jozef Uhlárik, šiš

2014

Jeden z neslávne známych prípadov šokoval pred rokom aj Slovákov. Poliak zabudol, že na zadnom sedadle jeho auta spí dcérka Oliwia († 3,5). Vozidlo zamkol a odišiel do práce. Dievčatko trpelo vo vozidle dlhých 8 hodín v pekelnej horúčave, v aute bolo až 70 °C. Oliwia sa napokon zadusila.

2013

Dvojnásobný otec zo švédskeho mesta Eslov išiel pred dvoma rokmi odviezť svoje dieťa do jaslí. V osudné ráno si myslel, že už v jasliach bol a šoféroval rovno do práce. Na dvojročného synčeka spiaceho v autosedačke zabudol. Otec sa vrátil do auta až poobede, po viac ako ôsmich hodinách. Dieťatko zomrelo.

2012

Podobná tragédia sa na Slovensku už takmer v minulosti odohrala. Mladá mamička zamkla svoje ročné dieťa v roku 2012 v aute, pokým chodila po obchodoch v nákupnom centre. Po hodine okoloidúci zalarmovali záchranárov, dieťa nakoniec prežilo.

2011

V Taliansku stačilo aj päť hodín na to, aby dvojročné dievčatko zomrelo na udusenie. Jeho otec ho zabudol odviezť do jasiel rovnako ako v mnohých ďalších podobných prípadoch. Dievčatko nemalo šancu na prežitie. Vonku bolo 21 stupňov a dieťa sa v aute prehrialo a dehydrovalo.

2009

Belgičan mal zobrať 11-mesačnú dcéru do školy cestou do práce. Aj on na ňu zabudol a počas celej pracovnej doby ju nechal v aute. Už vtedy začali psychogolóvia upozorňovať na to, že stres zo súčasného rýchleho tempa môže spôsobiť, že sa človek bude správať čudnejšie ako obvykle.

2008

Dva prípady v rozmedzí jedného týždňa šokovali pred siedmimi rokmi Francúzsko. Najprv chlapček († 2) zostal v otcovom aute, kde bola teplota 45 stupňov. Všimli si to až okoloidúci, ale bolo už neskoro. O pár dní neskôr bolo dievčatko († 2) v rozhorúčenom aute celý deň. Otec ju mal pôvodne zobrať k opatrovateľke.