Kúpou výrobkov privátnych značiek K-Classic, K-Purland, K-Bio a K-take it veggie podporíte nákup vozidiel, ktoré pomôžu ľuďom v núdzi po celom Slovensku. Jednou z nich je aj pani Ondočková z Košickej Polianky.

„Mám 73 rokov a život sa so mnou veru nemaznal. Po úraze v práci som zostala na invalidnom dôchodku. Pri dojení ma kopla krava a zlomila mi stehenný krčok. Následne mi viac razy mi menili kĺby, neustále mám problémy s riedkymi kosťami, zlomeninami, minimálne raz ročne som hospitalizovaná. K lekárom chodím vlastne permanentne. Navyše som postupne prežila 3 svoje deti,“ opisuje svoj neľahký osud pani Helena Ondočková, ktorá žije s vnučkou. „Mám ešte syna, ten sa však oženil a odsťahoval z dediny do mesta. Navyše sú všetci zamestnaní, a tak ich len nerada obťažujem, keď potrebujem odviezť k lekárovi na vyšetrenie,

či pre lieky,“ dodáva. Pani Helena má dovedna 12 diagnóz, a tak navštevuje zdravotnícke zariadenia často. „Momentálne každý deň, keďže potrebujem lymfodrenážne masáže kvôli edémom na nohách. Inak asi tak raz týždenne využívam prepravnú službu Slovenského Červeného kríža (SČK),“ opisuje súčasnú situáciu. Má aj osobnú asistentku, no tá je

bez auta a vodičského oprávnenia. Túto službu si pochvaľuje: „Nikto si kvôli mne nemusí brať voľno z práce, vďaka tejto službe som sebestačná.“

Prepravnú službu, ako jednu z terénnych sociálnych služieb, poskytuje 10 územných spolkov SČK pre takmer 2 700 klientov. Ide prevažne o ľudí v núdzi – osamelé matky s deťmi, seniorov, či ľudí so zdravotným postihnutím. Každý z nich potrebuje občas pomoc, či už pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, alebo sociálnu situáciu. Vďaka zákazníkom Kauflandu a tomuto projektu sa vlani podarilo zabezpečiť 5 špeciálne upravených vozidiel pre SČK a jeho terénne sociálne služby. Územné spolky v Humennom, Liptovskom Mikuláši a Senici tak mohli už fungujúcu prepravnú službu rozšíriť a ďalšie dva spolky, Žiar nad Hronom a Košice-okolie, ju mohli spustiť.

