Stará mama vošla do izby vnučky, ktorá sa chystala na pochod pre homosexuálov: Zmrazila ju jedinou vetou!

Takú reakciu nečakala! Príbeh dievčaťa a jej starkej je krátkou definíciou tolerancie a nezištnej lásky.

Mnohokrát dochádza medzi ľuďmi rôznych generácií k nedorozumeniam. Lexie (21) z Virginie v USA a jej stará mama však určite nepatria k týmto prípadom.

Lexie sa netají svojou bisexuálnou orientáciou a už vôbec sa neskrýva pred svojou starkou. Chystala sa na pochod pre homosexuálov, keď jej do izby vošla babka. Zbadala pripravenú vlajku, ktorá je symbolom inej orientácie a svoju vnučku milo prekvapila svojou poznámkou: "Och, toto musíme ožehliť," povedala na margo pokrčenej vlajky a vzápätí ju už ako správna gazdiná žehlila.

"Je to obyčajné gesto, ktoré však obsahuje veľa lásky. Veľmi veľa to pre mňa znamená," napísala Lexie na Twitteri v príspevku, ktorý sa stal virálnym. "Trvalo to roky, kým som jej povedala o svojej orientácii, bála som sa, že ma bude vidieť inak. Nič sa však nezmenilo, povedala: "Okey, to je v poriadku." Naučila ma mať rada ľudí a akceptovať všetkých. Vždy bola mojou oporou," dodala a pripojila fotku, aby každý vedel, kto je tá skvelá žena.