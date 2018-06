Analytička o summite Trump-Kim: Prelomové stretnutie bez konkrétnych výsledkov?!

Od stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského lídra Kim Čong-una neočakávam závažnú dohodu a konkrétny výsledok, na to väčšinou stretnutia najvyšších predstaviteľov neslúžia.

Pre TASR to pred utorkovým summitom lídrov uviedla riaditeľka Inštitútu ázijských štúdií Lucia Husenicová. "Najväčším očakávaním je asi samotný priebeh stretnutia a bezprostredné reakcie oboch politikov. Zároveň by mali diskutovať o denuklearizácii, čiže odstránení severokórejského jadrového programu. Najpozitívnejším výsledkom by bola dohoda o konkrétnych krokoch v otázke denuklearizácie a aj normalizácie vzájomných vzťahov, pravdepodobne môže byť podpísaná deklarácia," pripúšťa analytička.

Zároveň upozornila i na to, že existuje skupina analytikov, ktorí hovoria o možnom negatívnom dopade summitu, obnovení agresívnej rétoriky a dokonca útoku zo strany USA na ciele v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR), ak prezident Trump nebude spokojný. "Tieto názory však v posledných týždňoch zmiernili vyjadrenia prezidenta Trumpa, ktorý zmenil rétoriku a začal hovoriť o summite ako o začiatku dlhodobého procesu," konštatovala Husenicová.

Podľa nej by bolo pozitívom, keby došlo k normalizácii vzťahov, čiže organizácii stretnutí na rôznych úrovniach, priamej komunikácii a následne k nadviazaniu diplomatických vzťahov. Avšak ako dodala, denuklearizácia ako hlavný bod rokovania na summite je len jedným z faktorov vo vzájomných vzťahoch, ďalšími sú otázky mierovej zmluvy, diplomatických vzťahov ale i ľudských práv v KĽDR, ktoré nebude jednoduché vyriešiť.

Husenicová považuje samotné stretnutie amerického prezidenta so severokórejským vodcom za prelomovú udalosť. "Či už prinesie želateľné výsledky alebo nie, je to po prvýkrát v dejinách, čo dôjde k stretnutiu predstaviteľov týchto dvoch štátov. Ak by jeho následkom bola normalizácia bilaterálnych vzťahov, bol by to určite prelom vo vývoji," uzavrela analytička.