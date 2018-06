Učiteľka tenisu posielala žiakovi (15) nahé fotky a to nebolo všetko: Aféra jej navždy zruinovala život

Školská trénerka tenisu sa zahľadela do svojho 15-ročného žiaka. Za nerozvážny vzťah skončí za mrežami.

Katherine Harper (28) za zoznámila so žiakom na škole Tidwell Middle v Texase. S chlapcom si vymenila 76 správ, ktoré zahŕňali aj jej nahé fotky z obdobia, keď bola tehotná. Počas vzťahu, ktorý trval od júna do júla 2016 mali spolu niekoľkokrát aj sex, píše portál The Sun.

Riaditeľ školy dostal anonymný tip na ich vzťah. Školský psychológ sa následne porozprával s chlapcom a ten všetko priznal. "Jedna vec viedla k druhej a napokon mi povedala nech sa spolu vyspíme," povedal polícii v Texase.

Katherine sa za svoje činy postavila pred súd, ktorý jej vymeral trest šesť rokov za mrežami. Po prepustení z väzenia bude musieť mať desať rokov probačného pracovníka a zaregistrujú ju do zoznamu sexuálnych deviantov.