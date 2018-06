Tínedžerka chcela od grafika, aby jej vymazal jazvy na rukách: On to neurobil, no jeho reakcia je hitom

Geniálna odpoveď! Svetovo známy grafik sa opäť raz predviedol ako človek s veľkým srdcom a láskavým prístupom k ľuďom.

Jamesa Fridmana sleduje na sociálnych sieťach viac než milión ľudí. Preslávil sa vtipnými grafickými úpravami fotiek ľudí, ktorí mu posielajú fotky s konkrétnymi žiadosťami.

Jeho finálne práce však nie sú seriózne upravené fotky, ale kreatívne poňaté žiadosti ľudí. Za vtipné výsledky ho uznáva armáda ľudí, no James sa preslávil aj veľmi ľudským prístupom. Neraz ho najmä dievčatá žiadajú, aby ich skrášlil na fotkách, no on im fotky vráti späť bez jedinej úpravy s podporujúcim komentárom. Stalo sa tak aj pri jeho poslednom príspevku, keď ho tínedžerka požiadala, aby jej odstránil jazvy na rukách, ktoré jej zostali po sebapoškodzovaní.

Otvoriť galériu Zdroj: Instagram/ James Fridman

"Začala som sa rezať do rúk, keď som mala 13 rokov. Teraz mám 18 a už nejakú dobu som "čistá". Chcem vidieť svoje ruky bez jaziev, no nie som veľmi dobrá v úprave fotiek. Toto je jedna z mojich najobľúbenejších fotiek, preto by som sa aspoň na nej rada jaziev zbavila," znela prosba smerom k Jamesovi. Ten však namiesto úprav, napísal tínedžerke odpoveď, ktorá dojala tisíce ľudí a stala sa hitom. "Ako mladé dievča si prekonala niečo extrémne traumatické a bolestivé, niečo, čím si si ako dieťa nikdy nemala prejsť. Pozeraj sa na svoje jazvy ako na stálu pripomienku toho, aká si v skutočnosti silná. Zostaň silná a zdravá," napísal.