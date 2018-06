Trapas moderátorky v priamom prenose: Za to, čo povedala o Trumpovi, sa musela ospravedlniť

Moderátorka americkej televízie Fox News omylom nazvala nadchádzajúcu schôdzku amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una stretnutím "dvoch diktátorov".

Neskôr ešte počas vysielania sa za svoj výrok ospravedlnila. Moderátorka Abby Huntsman, ktorá je podľa agentúry AP dcérou amerického veľvyslanca v Rusku, komentovala Trumpov nedeľný prílet na historický summit do Singapuru. Predpokladá sa, že hlavnou témou utorkových rozhovorov bude ukončenie severokórejského jadrového programu.



"Nehľadiac na to, čo sa na tejto schôdzke dvoch diktátorov odohrá, to, čoho sme teraz svedkami, má historický význam," uviedla Abby v relácii Fox & Friends, ktorého hosťom bol bývalý riaditeľ komunikácie Bieleho domu Anthony Scaramucci. Ten podľa americkej tlače prerieknutie zrejme nezaznamenal. Televízia Fox News býva označovaná za médium výrazne naklonené Trumpovi.