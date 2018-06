Obmedzenia železničnej dopravy v Banskobystrickom kraji: Cestujúci musia rátať s dvoma výlukami

Dve výluky v železničnej doprave čakajú na cestujúcich počas aktuálneho týždňa na juhu Banskobystrického kraja (BBSK).

Informujú o nich Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) s tým, že v obidvoch prípadoch budú vlaky nahradené autobusovou dopravou.

Prvá výluka je naplánovaná od 11. do 15. júna v úseku medzi Tomášovcami a Podrečanmi v okrese Lučenec, kde budú ŽSR v štyroch etapách vykonávať opravu koľajového lôžka koľaje. „Počas výluky budú prebiehať práce spojené so strojným prečistením koľaje, následne bude doštrkovaná, prevedená jej smerová a výšková úprava a úprava koľajového lôžka do predpísaného profilu,“ konkretizovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.

Druhá výluka je od 11. do 13. júna medzi Utekáčom a Kokavou nad Rimavicou v okrese Poltár. „V rámci tejto výluky sa bude strojne vyrubovať porast,“ dodala hovorkyňa.