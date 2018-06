Brankár Fleury ohromil hokejový svet: Hovorili mu, že je starý, on všetkým vytrel zrak!

Hokejový brankár Marc-Andre Fleury by rád ukončil kariéru v klube zámorskej NHL Vegas Golden Knights.

Tridsaťtriročný Kanaďan prišiel k "zlatým rytierom" v júli po expanznom drafte.

"Je to zvláštne. Pred rokom mi povedali, že už som starý, no ja hokej stále milujem a užívam si ho. Vegas mi dáva šancu robiť to, čo mám rád. Nechcem odtiaľto odísť a verím, že tu môžem ukončiť kariéru," citoval Fleuryho portál nhl.com.

Golden Knights sa dostali vo svojej premiérovej sezóne v NHL až do finále, kde prehrali s Washingtonom Capitals 1:4 na zápasy. "Prežili sme veľké sklamanie, ktorým sme ukončili sezónu. Bola to však skvelá sezóna a som hrdý na to, že som súčasťou tohto tímu," uviedol Fleury.