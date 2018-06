Čerpala silu od legiend: Aha, kto dotlačil Halepovú k triumfu!

Z fanúšikov čerpala rumunská tenistka Simona Halepová (26) energiu cestou za prvým grandslamovým triumfom.

„Simona! Simona!“ skandovali diváci často na centrálnom kurte a pomohli svetovej jednotke ukončiť čakanie na triumf. Priamo v hľadisku Roland Garros jej zagratulovala päťnásobná olympijská víťazka v gymnastike, krajanka Nadia Comaneciová (56).

„Nedokázala by som to bez rodiny, priateľov a ľudí, ktorí mi verili a pomáhali tvrdo tých dvadsať rokov makať,“ povedala Halepová po finálovej výhre nad Američankou Stephensovou 3:6, 6:4, 6:1. V hľadisku Philippa Chatriera viali stovky rumunských vlajok.

„Je skvelé, že prišli a ako vždy parádne fandili, ale palce mi držalii Francúzi.Atmosféra bola báječná a čerpala som z nej energiu, pozitívne vlny a cítila sa na kurte silnejšia.“

V minulosti hrala finálev Parížiuž dvakrát, ale v roku 2014 s Ruskou Šarapovovou ani vlani s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou ho nezvládla.

K postu svetovej jednotky teraz pridala vytúžený grandslamový titul. „Je to na rovnakej úrovni. Byť svetovou jednotkou bez zisku grandslamového titulu, to nie je stopercentné,“ doplnila Halepová a priznala, žeo tomtomomente snívala od štrnástich rokov. „Vtedy som sa rozhodla stať sa profesionálkou a zasvätiť svoj život tenisu. Som rada, že to vyšlo,“ uzavrela tenistka.