Modelka ukázala, čo s jej telom urobilo materstvo: Na TOTO sa pripravte, ak chcete mať deti!

Modelka Chrissy Teigen, ktorá len nedávno porodila svoje druhé dieťa, sa rozhodla fanúšikom na sociálnej sieti ukázať, čo s jej telom urobilo materstvo. V zábere, na ktorom sa predvádza v letných šatách s poriadne veľkým výstrihom, ukazuje ako jej vidno obrovské žily.

Americká modelka Chrissy Teigen (32) sa veľmi rada predvádza pred fanúšikmi na sociálnej sieti. Čerstvá mamička sa často delí o zážitky a fotografie svojich ratolestí. Len krátko po narodení jej druhého dieťaťa sa rozhodla uverejniť video, v ktorom ukazuje, ako jej bujaré poprsie, naplnené materským mliekom kleslo nižšie, než by sa jej páčilo. Zároveň však ukázala aj výrazne žily, ktoré jej vystúpili v oblasti dekoltu. "Čo to, preboha, je?" pýta sa na videu so smiechom.

Na ďalších fotkách ukazuje svoju staršiu dcérku Lunu (2), ktorá na záberoch napríklad drží harfu alebo tancuje oblečená ako princezná, inokedy zas maľuje na hračkovú atrapu maliarského plátna.