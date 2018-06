Hrôzostrašný objav na pobreží Peru: Archeológom sa naskytol otrasný pohľad!

V provincii Trujillo na severozápadnom pobreží Peru sa nachádza obetné miesto, ktoré leží v blízkosti bývalého centra starovekej civilizácie Chimú.

Archeológovia objavili obetisko a kostry 56 detí, ktoré boli obetované pred 600 rokmi. Okrem kostier detí boli v obrovskej hrobke nájdené aj pozostatky 30 lám. Podľa zistených faktov malo ísť o hromadný posvätný rituál.

Kultúra Chimú bola civilizácia predkolumbovskej Ameriky, ktorá existovala do 15. storočia nášho letopočtu. Predpokladá sa, že deti obetovali po tom, čo dospelí nedokázali zastaviť silný dážď a záplavy spôsobené javom nazývaným El Niño, ktorý devastoval región.

Archeológovia uvádzajú, že tento nález ukazuje, že Huanchaco bolo miestom bezprecedentnej ľudskej obety vo svetových dejinách. „Nie je žiadne iné miesto na tejto planéte, kde by bolo takéto pohrebisko,“ uviedol výskumník Dr. Gabriel Prieto Burmester, vedúci archeologického programu v Peru. Deti boli vo veku od 6 do 14 rokov. Ich malé telá boli zabalené v látke - niektoré zostali dodnes zachované, čo naznačuje, že telá boli pred smrťou pripravované pravdepodobne ako súčasť rituálu. Zatiaľ nie je možné určiť pohlavie detí a kastu, do ktorej patrili. Avšak výskumy nepotvrdili žiadne ochorenie detí, mali dobrý zdravotný stav, čo môže nasvedčovať tomu, že boli z vyššej kasty. V apríli, pár kilometrov od tohto náleziska, našli archeológovia 140 detských tiel a 200 pozostatkov mladých lám. Pravdepodobne ide o najväčší objav svojho druhu v histórii vôbec.

KTO BOLI ĽUDIA Z KULTÚRY CHIMÚ?