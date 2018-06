Záhadná streľba na východe: Tehotnú mamičku mal postreliť synček! Brok trafil bábätko v brušku

Obrovská dráma sa mohla skončiť tragicky! Neuveriteľná nehoda sa odohrala v sobotu v dome v Zemplínskom Klečenove (okr. Trebišov).

Tehotnú mamičku Renátu (24) mal nechtiac zo vzduchovky postreliť jej malý synček (4). Ženu v 8. mesiaci zasiahol brok do brucha, preletel cez maternicu a zasiahol aj telíčko ešte nenarodeného dieťatka! Mali obrovské šťastie v nešťastí, obaja prežili. Prípadom záhadnej streľby sa zaoberá polícia.

Ako presne došlo k poraneniu mladej ženy zatiaľ nie je celkom jasné. Podľa informácií Nového Času mala žena vypovedať, že ju postrelil jej malý synček Tobiasko (4). Náboj, pravdepodobne zo vzduchovky, preletel maternicou a zasiahol stehno dieťatka v Renátinom brušku. Žena ešte v ten deň absolvovala pôrod cisárskym rezom.

„Nikto to nevidel, takže nevieme, ako sa to stalo. Informácie máme len z médií. V sobotu sme však počuli výstrely zo vzduchovky. Zdalo sa, že sa ozývajú zo záhrady domu, kde žije Renáta s druhom Pavlom (38). Čo nasledovalo potom, netušíme,” povedala obyvateľka malej dedinky na juhovýchode Slovenska. Podľa ľudí z obce to občas medzi Renátou a jej druhom Pavlom škrípalo. „Často sa hádali, neboli ani zosobášení. Žijú však spolu v dome v Klečenove. Pavol má ešte ďalšie deti,“ vravia obyvatelia obce.

Postrelenú mamičku po pôrode cisárskym rezom hospitalizovali v nemocnici v Trebišove. „Pacientka a jej novonarodené dieťa sú v stabilizovanom stave. Dieťa bolo prevezené na vyššie neonatologické pracovisko do Košíc,“ uviedol Tomáš Kráľ, hovorca siete nemocníc Svet zdravia, pod ktoré patrí trebišovská nemocnica.

Prípadom sa zaoberajú aj muži zákona. „Polícia prijala oznámenie z Nemocnice s poliklinikou v Trebišove o prijatí postrelenej ženy, ku ktorému malo dôjsť v obci Zemplínsky Klečenov. Po príchode na miesto skutku bola zaistená zbraň s nábojmi, ktoré boli zaslané na expertízne skúmanie. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu,” uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie.