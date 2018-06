Ani 2 a pol roka od rozvodu sa nepostavil na vlastné nohy: Býva Ľuboš Sarnovský u rodičov?!

Moderátorovi Ľubošovi Sarnovskému (43) sa rozpadlo manželstvo s vychovávateľkou Slávkou (40).

Známy brunet sa síce rozhodol ísť ďalej životom po boku priateľky Kristíny (37), zdá sa však, že otázku bývania dodnes nedoriešil. Sarnovský totiž ako televízna hviezda slušne zarába a mohol by si dovoliť luxusný dom pre svoju novú rodinku. Nič z toho však neplatí! A zatiaľ čo jeho exmanželka už dávno býva vo svojom, jojkár podľa „papierov“ stále žije u svojich rodičov!

Moderátor Sarnovský bol dlhé roky pánom domu v Senci, ktorý obýval so svojou vtedajšou manželkou Slávkou a ich dvomi synmi Kristiánom (15) a Adriánom (12). Len pár desiatok metrov odtiaľ vlastnil aj byt. Rozvod s pedagogičkou v novembri 2015 obrátil všetko naruby a zdá sa, že sympatický jojkár si odvtedy nedal veci na poriadok. Z obľúbeného spravodajcu sa stal človek takpovediac bez vlastnej strechy nad hlavou.

Sarnovský si totiž ako trvalé bydlisko, a od februára 2017 aj sídlo svojej firmy, uvádza adresu v rodinnom dome v Senci. Ten však nevlastní on, ale od roku 2016 jeho rodičia Ladislav a Monika, ktorí sa presťahovali z východného Slovenska, aby boli bližšie k synovi. Ľuboš ich najskôr ubytoval vo svojom byte, no keď sa ho rovnako ako pôvodného domu zbavil, tak sa karta dramaticky obrátila. Jojkár teraz paradoxne podľa „papierov“ býva, ale i podniká na adrese rodičov.

„Dom postavili v novej štvrti,“ dozvedeli sme sa. Hviezda Novín TV JOJ a tvár charitatívnej nadácie by si pritom ľavou zadnou mohla dovoliť nejaký domček, kam by si nasťahovala svojich najbližších. Peniaze by mohol využiť z čistého zisku svojej eseročky, ktorá vlani zarobila takmer 11 000 eur. Zvlášť, ak by mu s jeho financovaním ešte pomohla priateľka a kolegyňa z televízie Kristína Juričkovičová. Zdroj z moderátorovho okolia Novému Času priznal: „Veľmi sa ľúbia, Ľuboš je konečne veľmi šťastný.“ Šarmantná blondínka má z predošlého vzťahu dve dcéry a vlastní byt v bratislavskej Petržalke. Dvojica spolu oficiálne randí od roku 2016 a Sarnovský sa už vtedy nestránil myšlienkam nad ich spoločným hniezdočkom. Doposiaľ sa to však nestalo a hrdličky by mali spolu bývať v Kristíninom byte na 11. poschodí.

Exmanželke ide karta

Šťastenu chytila poriadne za pačesy aj moderátorova exmanželka Slávka Sarnovská, ktorá novú kapitolu svojho života po búrlivom rozvode začala písať v novom byte neďaleko Bratislavy. „Cena v tejto lokalite a v rozmere tohto bytu aj s parkovaním sa pohybuje v sume približne 115-tisíc eur,“ prezradil nám v minulosti realitný maklér Andrej Churý. Je teda možné, že spoločné delenie majetku manželov pomohlo skôr Sarnovskej, ktorej úsmev na tvári zrejme vyčaril aj kolega z práce Rudolf Rehák, s ktorým bola Sarnovská niekoľkokrát prichytená. Zázemie si teda vybudovala skôr ako jej niekdajší a podľa všetkého aj bohatší muž. Sarnovský, ktorý si chráni súkromie, na otázky Nového Času nereagoval.