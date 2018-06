Obvinený z vyhrážania manželke: Súd mu musí zaplatiť odškodné 500 eur!

Súd rozhodol v jeho prospech. Muž zo Stropkova, ktorý bol obvinený z vyhrážania sa svojej manželke, sa dočkal zadosťučinenia. Radkovi (39) súd potvrdil porušenie jeho práv a dostane aj odškodné.

Radko Hanák (39) je vášnivý poľovník a vlastní aj obchod so zbraňami. Svojej bývalej žene, ktorá pracuje na polícii, odoslal cez mobil fotku zastreleného diviaka. Na druhej fotke bol banner s reklamou na jeho obchod. Pripísal k tomu text: „Vidíš, tak sa strieľajú prasatá. Ako sa ti banner páči?“ Policajti to vyhodnotili ako vyhrážanie. „Ja som na tom nevidel nič zlé. Bežne som s ňou takto komunikoval,“ povedal Hanák, ktorý sa kvôli tomu dvakrát ocitol vo vyšetrovacej väzbe. „To, čo som tam zažíval, neprajem nikomu. Ústavný súd rozhodol v môj prospech. Očakávam, že ma zbavia aj obvinenia,“ tvrdí.

„Môjho klienta zobral do väzby Okresný súd vo Svidníku. My sme vzápätí na krajský súd podali námietku zaujatosti sudcu zo Svidníka aj námietku proti väzbe. Krajský súd však najskôr potvrdil väzbu, pár týždňov na to rozhodol aj o tom, že sudca zaujatý nebol, hoci mal postupovať opačne,“ povedal advokát Peter Troščák. Na ústavný súd sa obrátil aj s podaním, že súdu vo Svidníku dlho trvalo, kým rozhodol o žiadosti Radka Hanáka o prepustenie z väzby. „Obyčajne sa o tom rozhoduje najviac do mesiaca. Vo Svidníku im to však trvalo 40 dní,“ doplnil Troščák. Svidnícky súd musí mužovi zaplatiť 500 eur. Advokát si počká na doručenie detailného nálezu ústavného súdu a bude žiadať ďalšie finančné kompenzácie. Exmanželka Darina (39) sa k obvineniu nechcela vyjadriť.