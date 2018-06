Po hereckej legende Petrovi Nárožnom už ani pes neštekne: Nikto ma nechce!

Český herec Petr Nárožný (80) je jedným z najväčších hereckých velikánov tejto doby.

Petr, ktorý stvárnil nezabudnuteľné filmové postavy v mnohých filmoch nevynímajúc snímku Což takhle dát si špenát, však priznal svoje trápenie. Osemdesiatnik Nárožný totiž tvrdí, že v jeho rokoch po ňom už ani pes neštekne. Dočká sa ešte svojej šance?

Nárožný bol hviezdou mnohých nezabudnuteľných postáv. Zdá sa však, že to najlepšie má už za sebou a Blesku sa posťažoval, že mu ďalšie herecké príležitosti neprichádzajú. „Čo by som filmoval? Čo by som hral? Dnes už nakrúcajú len mladí ľudia. Ja som už skončil, “ posťažoval sa legendárny herec, ktorý je známy aj svojím nezameniteľným humorom.

Ten predviedol aj minulý týždeň na spoločenskej udalosti, kde si dokonca pripravil príhovor a podarilo sa mu pobaviť celú pražskú Lucernu, ktorá jasala smiechom.ospravedlňoval sa publiku komik, ktorý si však v skutočnosti ovácie a burácajúci potlesk užíval.