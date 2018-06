Aj Poliaci majú svojho exota v hľadisku: Pozor, fandí kráľ Bobo!

Španieli majú svojho Manola, Poliaci zase Boba.

Poľská futbalová reprezentácia sa na majstrovstvách sveta v Rusku bude môcť spoľahnúť aj na svojho najvernejšieho fanúšika. Andrzej Bobowski (77) cestuje už na jedenásty svetový šampionát a v hľadisku je neprehliadnuteľný - má na sebe kráľovský plášť a zlatú korunu!

Bobo, ako tohto fanúšikovského veterána s láskou volajú poľskí futbalisti, v roku 1978 odišiel na šampionát do Argentíny s lístkom, ktorý mu zakúpila bývalá manželka. Odvtedy nechýbal na žiadnych majstrovstvách sveta, videl celkom 135 zápasov a navštívil aj záverečné turnaje, na ktorých jeho krajania neštartovali. V Rusku sa Poliaci predstavia medzi elitou prvýkrát od roku 2006.

„Mal som sen, že budeme hrať finále proti Rusku,“ povedal Bobowski. „Chystám sa na prvý zápas so Senegalom na štadióne Spartaka Moskva, potom poletím do Kazane a potom do Volgogradu,“ načrtol svoj plán bývalý staviteľ, ktorý na klubovej úrovni fandí Legii Varšava. Hoci mu už ťahá na 80 rokov, cesty si zariaďuje sám cez internet. „Najprv si nájdem, kde pristávam, po druhé hotel a po tretie, ako sa dostať od hotela na štadión,“ podotkol Bobowski.

Do Ruska si povezie dve súpravy oblečenia. Cez deň bude nosiť tričko so znakom šampionátu na prednej strane a na zadnej strane bude mať zoznam všetkých majstrovstiev, ktoré navštívil. Pri budúcom turnaji v roku 2022 v Katare má otáznik.

Najväčšiu pozornosť však budí jeho oblečenie pre samotné zápasy. Do hľadiska tradične chodí v kráľovskom plášti v poľských farbách - červenej a bielej a na hlave nosí zlatú korunu ozdobenú malými loptičkami a odznakmi z turnajov, ktoré navštívil. Vedľa sa potom vyníma nápis „Kráľ poľských fanúšikov“.