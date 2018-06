Veľké plány Maroša († 20) a Dominiky (20) ukončil tragický skok do vody: Namiesto svadby bude pohreb!

Snívali o svadbe a spoločnom živote. Milovali sa, ako sa len dá, všetko mali pred sebou, keď zasiahla krutá rana osudu.

Len v utorok študent Maroš († 20) zo Skačian (okr. Partizánske) úspešne zmaturoval a už v piatok ho jeho láska Dominika (20) a rodina oplakávali! Po nešťastnom skoku do vody na Duchonke vydala zradná nádrž už len jeho bezduché telo. Krásne sny mladého páru ostanú už navždy len snom.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Mala to byť veselá rozlúčka so školou, oslava úspešných maturít a začiatku leta. Všetko však dopadlo úplne inak. Čerstvý maturant Maroš († 20) si s ďalšími kamarátmi na Duchonke prenajali chatu, kam prišli vo štvrtok. V piatok sa vybrali k vode. „Z tejto hrádze skočil najskôr Maroš. Na hladinu sa však už nevynoril, jeho kamarát skočil za ním, ale nepodarilo sa mu ho nájsť,“ opisuje drámu Augustín, ktorý hneď vedľa požičiava vodné bicykle. Potápači vylovili v piatok večer z vody už len bezvládne telo.

Veľmi sa ľúbili

Kruto a nečakane tak prišla Dominika (20) o svoju životnú lásku. „Oni sa veľmi ľúbili, tešili sa jeden z druhého. Ešte som Marošovi hovoril, že nech to na chate nepreženie s alkoholom a smial sa, že nech sa nebojím, že kvôli frajerke nebude veľa piť,“ krúti hlavou kamarát Andrej (20).

Maroš s Dominikou tvorili pár zhruba rok a boli veľmi zaľúbení. „Ona je v hroznom šoku, stále plače, je to hrozné. Nám bol už ako rodina,“ s plačom vraví Dominikina mama. Celá rodina sa dievčine snaží poskytnúť podporu. „Teraz ju zobrala sesternica, aby prišla na iné myšlienky. Ale nedarí sa to, úplne sa zložila, je to hrozná tragédia a bolesť, ani rozprávať nedokáže,“ dodáva mama nešťastnej dievčiny.

Odkaz do neba

Mladí ľudia plánovali spoločnú budúcnosť, krutá rana osudu však zariadila, že zúfalá mladá žena sa chystá na pohreb svojho milého. Nešťastná Dominika si donekonečna kladie otázku, prečo sa to muselo stať práve jej láske. Na sociálnej sieti zverejnila status, ktorý láme srdce. „Milujem ťa. Dávaj tam hore na nás pozor, raz sa tam vidíme a tam budeme mať spoločnú svadbu, o ktorej sme snívali,“ odkázala svojmu milému.

Maroš pre ňu znamenal veľmi veľa, našla v ňom nielen lásku, ale aj oporu a kamaráta. „Pre mňa si bol jedinečný človek, vždy s úsmevom na tvári. Práve ty si ma vedel vždy rozosmiať. Konečne som našla niekoho, o koho som sa mohla vždy oprieť, toho, čo ma miloval, aká som, dokázal ma chápať, poradil mi vždy, keď som niečo nevedela, objal ma vždy, keď som to potrebovala. Ostaneš navždy v mojom srdiečku. Môj miláčik,“ vyznáva sa Dominika v poslednom odkaze svojej láske.

Ako došlo k tragédii

1. RELAX PRI VODE: Maroš s kamarátom najskôr oddychovali na ležadlách pri vode.

2. HRÁDZA: Obaja kamaráti vyšli na hrádzu Duchonky.

3. OSUDNÝ SKOK: Maroš skočil do vody ako prvý, viac sa nevynoril. Vodnú nádrž chcel preplávať až k chatke.

4. ZÚFALÁ ZÁCHRANA: Za Marošom skočil jeho kamarát v snahe zachrániť ho, no už ho nenašiel.