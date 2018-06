Straší v dome duch? Desivý zážitok v bratislavskej knižnici! Z toho naskakujú zimomriavky

Paranormálna sila, ktorá znepríjemňuje pokojné bývanie, alebo iba výplod fantázie?

Príbehov o duchovi nazývanom poltergeist je neúrekom. Hrozivé búchanie, ktoré sa ozýva príbytkom, posúvanie predmetov, praskajúce žiarovky... Pre väčšinu z týchto zvláštnych javov sa nakoniec nájde logické vysvetlenie, no sú aj také, ktoré sa dejú z ničoho nič a obyvateľom domov spôsobujú bezsenné noci...

Slovo poltergeist pochádza z nemčiny a znamená hlučný duch. Ide o neznámu silu či nadprirodzenú bytosť, ktorá sa pohybuje v príbytkoch, robí hluk, hýbe s predmetmi alebo ich dokonca ničí. Zvyčajne ho ľudia nevidia, objavili sa aj také prípady, keď po nich niečo v dome hádzalo predmety. Ak proti vám vyštartuje babičkin porcelán, nie je to bohviečo... Podobné zážitky vedia ľuďom poriadne strpčiť život, niekedy až tak, že sú nútení odsťahovať sa.

Záhadní pubertiaci

Zvláštna sila, ktorá vyčína v domoch nešťastných ľudí a objavuje sa v legendách už odnepamäti. Vážnejšie sa ňou začal svet zaoberať až v 18. storočí, keď dostala aj meno poltergeist. Francúzsky systematik spiritizmu Allan Kardec (* 1804 – † 1869) o ňom napísal: „Ide o prejavy nehmotného ducha nízkej úrovne. Fenomén je úzko spätý s elementmi, teda ohňom, vodou, vzduchom a zemou.“

Psychológ William G. Roll z americkej univerzity v Západnej Georgii v 20. storočí prišiel s iným zaujímavým poznatkom, že nevysvetliteľné javy sa najčastejšie týkajú človeka, ktorý je v puberte. Mnoho psychotronikov sa prikláňa k verzii, že v búrlivom období dospievania sa nejakým spôsobom môže z tela nevyrovnaného človeka prechádzajúceho hlbokými duševnými zmenami uvoľňovať silná paranormálna energia.

Rachot a váza

Prejavy, akými dáva poltergeist o sebe vedieť, sa rôznia, no podľa väčšiny svedkov sú to najmä hrozivé zvuky. Trieskanie, búchanie, hlasné vŕzganie v dome či byte, ktoré nemá žiadne logické vysvetlenie. Ľudia často opisujú aj samovoľné premiestňovanie predmetov.

„Pripravoval som si praženicu, panvicu som položil na platňu, zapol sporák a odišiel do druhej izby niečo zobrať. Keď som sa po chvíľke vrátil, bola panvica zvláštne posunutá. Pomyslel som si, že som ju asi nejako zle pootočil, a tak som do nej dal slaninku a položil ju správne. Tentoraz som si bol istý, v akej polohe som ju nechal, a znova som z kuchyne na minútku odišiel. Keď som sa vrátil, panvica bola znova značne vychýlená! Tretíkrát som ju napravil a zrazu niekto zazvonil. Išiel som sa pozrieť, kto to je, no nikto tam nebol! V ten deň som bol doma iba sám...“ opísal nám svoj zážitok Jaroslav (36).

Zdravotná sestra Katarína (31) zasa pravidelne nachádzala vázu po babičke na inom mieste, ako ju nechala. „Jej miesto bolo vždy na stolíku pri televízore, keď sa zrazu začalo diať, že som ju po príchode domov našla na sekretári. Bývam doma sama a keď sa to opakovalo viac dní za sebou, začala som sa báť. Myslela som si, že tá váza je nejakým spôsobom zakliata alebo čo, tak som ju doniesla do rodičovského domu do svojej detskej izby. Na pár dní som odcestovala a keď som sa vrátila domov, hádajte, čo ma čakalo na sekretári? Babkina váza! Skoro som umrela od hrôzy. Nechala som si teda posvätiť príbytok a odvtedy váza stojí na svojom mieste.“

Zbláznená elektrika

Väčšina prípadov neobvyklých javov, za ktorými ľudia hľadajú poltergeista, sa dá vysvetliť prirodzeným spôsobom. Často sú za tým pamäť, prievan, otrasy pôdy, námesačnosť, zlodeji či pokazená elektroinštalácia v dome, ktorá spôsobuje praskanie žiaroviek, vypadávanie poistiek a abnormálne správanie elektrických spotrebičov. Čo však s tými ostatnými, keď neznáma sila hádže predmety po celom byte a nedá ľuďom spávať? To už prievan asi nebude.

„Diali sa nám v dome divné veci,“ začína svoje mrazivé rozprávanie Lucia z Bratislavy. „Stávalo sa, že sa samo zaplo svetlo v kuchyni, niekedy som počula kroky a raz sa mi dokonca sám zapol stolový ventilátor a niekoľko minút nato sa sám prepol program v televízii. Samozrejme, že sa človek veľmi zľakne, no je dôležité zachovať pokoj. Váš strach môže to niečo, čo vám spôsobuje nepokoj, ešte viac posilniť,“ hovorí a radí: „Treba pokropiť všetky rohy svätenou vodou a pomodliť sa, nám to pomohlo.“

Duch knihovníčky

Niečo nezvyčajné a strašidelné sa deje aj v knižnici v bratislavskom Novom Meste. Praskajú tam ra­diátory, steny a objavujú sa zvláštne úkazy. „Deň pred otvorením mi zúfalo volal inštalatér, že celá knižnica pláva vo vode, boli vytopené koberce aj knihy. Počas otvorenia technika, ktorú bežne používame, zlyhala,“ opísala vlani Novému Času riaditeľka knižnice Jana Vozníková. Strašidelný zážitok sa tu prihodil aj ženám cvičiacim jogu. „Jedna zo sviečok zrazu vzbĺkla obrovským plameňom a stiekla po stene až na podlahu do tvaru anjelských krídel.“

Podľa riaditeľky majú problém aj s puklinou na stene, ktorú opravovali už veľakrát, no stále sa objaví. Zamestnanci knižnice zistili, že sa v týchto miestach stala vražda. V roku 1994 tu krásnu Otíliu K. († 38) počas obednej prestávky dobodal jej bývalý milenec. Je za paranormálnymi javmi Otíliin duch?

V českom Chlume sa v novembri roku 2011 tiež dialo niečo nezvyčajné. Obyvatelia jedného domu zažívali obrovský strach, keď im z ničoho nič začali praskať zaváraninové poháre, korenička z poličky preletela kuchyňou a rozbila sa, pivová fľaša zasa preletela z chodby a zabodla sa hrdlom do dverí. V dome sa prekacoval nábytok, dokonca aj ťažká práčka. Všetky tieto hrozivé javy zrazu z ničoho nič prestali a nikto dodnes netuší, čo bolo ich príčinou.

Sú tieto príbehy iba obyčajnou náhodou, alebo sa za nimi skrýva neznáma sila, ktorá dokáže prevrátiť dom, no aj život jeho obyvateľov hore nohami?

Hľadajte príčinu nepokoja

Martin Kramara, hovorca konferencie biskupov Slovenska

„Ak človek vníma, že sa v jeho okolí dejú veci, ktoré si nevie vysvetliť, premýšľa o ich pôvode. Ak je veriaci, môže si klásť otázku, či nesúvisia s duchovným životom. V takom prípade by som odporúčal, aby zašiel na svätú spoveď, poradil sa s kňazom, a povzbudil k tomu aj svojich príbuzných. Keď sa dá rodina duchovne „do poriadku“, potom je osožné aj požehnanie príbytku. Chcieť všetko riešiť len „vykropením“, to by zvádzalo skôr k poverčivosti, než k viere. Pri každom probléme treba hľadať jeho príčinu, nielen bojovať so symptómami,“ radí kňaz.