Neuveríte, čo sa naučil Matej Tóth od otca! To dokáže len málokto

Tretia júnová nedeľa patrí všetkým otcom, tatinom aj tatušom. Deň otcov je príležitosť, aby sme milovanému rodičovi prejavili lásku a poďakovali sa za to všetko, čo pre nás odmalička robil.

Známe slovenské osobnosti Novému Času Nedeľa prezradili, čo sa od svojho otca naučili a za čo mu budú navždy vďačné.

Monika Hilmerová (43) a otec Karol (72): Zobral ma za polárny kruh

Otvoriť galériu Monika Hilmerová (43), otec Karol (72) Zdroj: anc

Pre známu herečku bol jej otec vždy veľkým vzorom. „Bola som na neho hrdá pre jeho nezlomný charakter, postoje, pre jeho nadhľad, múdrosť a nebojácnosť, rovnako aj pre jeho veľký zmysel pre humor a pre dobrodružstvo. Navždy budem naňho hľadieť ako milujúce dieťa, ktorému dal bezhraničnú lásku, pozornosť, slobodu a dôveru. Vďačím mu za všetko, to sa nedá ani vypovedať... Veľa sme sa spolu nacestovali, naučil ma milovať prírodu. Bola som s ním za severným polárnym kruhom a táto fotka je z vrcholu najvyššieho nórskeho štítu Galhøpiggen,“ hovorí herečka.

Jana Majeská (45) a otec Ján (85): Radil mi pri šoférovaní

Otvoriť galériu Jana Majeská (45), otec Ján (85) Zdroj: anc

Moderátorka spravodajstva RTVS Jana Majeská si svojich rodičov stále užíva, pretože sú u nich doma častými hosťami. Aj jej otec je už na zaslúženom dôchodku, pretože musel byť po celý život v strehu. Nie preto, že mal doma šikovnú dcéru, ale preto, že bol šoférom z povolania. „Pracoval vo Svite v Chemosvite a práve pokiaľ ide o šoférovanie mi vždy dával cenné rady. A ešte stále dáva. Pri cúvaní, parkovaní a aj starostlivosti a údržbe auta. Aj vďaka nemu ich vždy s maminou doveziem bezpečne tých 330 km do rodných Tatier, a to za akéhokoľvek počasia, na čo som veľmi hrdá.“

Matej Tóth (35) a otec Viliam (62): Naučil ma jazdiť na kombajne

Otvoriť galériu Matej Tóth (35), otec Viliam (62) Zdroj: anc

Otec nášho zlatého olympionika v chôdzi z Ria de Janeiro (2016 ) je dôchodcom ešte len dva týždne. Stále však pracuje ako kontrolór v Pôdohospodárskej platobnej agentúre, venuje sa záhrade, majstrovaniu a každoročne sa pripravuje na košický polmaratón. „S ocinom som prežil skvelé detstvo. V podstate ma naučil všetky športy - lyžovať, korčuľovať, plávať. Ale asi málokoho naučil otec jazdiť na kombajne, vyhodnocovať úrodu počas žatvy, kvalitu pšenice. Bol agronóm a ja som s ním v lete veľmi rád jazdil po chotári. Čím som starší a vychovávam svoje deti, zisťujem, že ma naučil aj oveľa vzácnejšie veci – zmysel pre zodpovednosť, pracovitosť, spravodlivosť,“ vyznáva sa z citov Matej.

Zora Illiáš Czoborová (51) a otec Herman (85): Viedol ma k zodpovednosti

Otvoriť galériu Zora Illíáš Czoborová (51), otec Herman (85) Zdroj: anc

Zorin otec Herman je pán, ktorý sa športu venuje celý život. Dodnes každé ráno poctivo cvičí s činkami a chodí 10 km na prechádzku so psami. A čo známu fitnessku naučil, za čo mu je vďačná? „Hlavne ma viedol k tomu, aby som zodpovedne pristupovala k svojmu životu a konala rozvážne. Naučil ma predovšetkým to, že mu môžem veriť a spolu s maminou sú to ľudia, ktorí chcú pre mňa len dobro. Jeho mama bola Nemka, a tak ma odmalička učil po nemecky. A to tak, že mi na kotúčový magnetofón nahrával nemecké rozprávky a tie mi púšťal pred spaním. Učil ma aj po anglicky, všetkým druhom športu, naučil ma, aby som bola spravodlivá, aby som sa pekne správala k ľuďom, milovala zvieratá, neubližovala im.

Kristína Greppelová (33) a otec Peter (62): Zabránil mi v blicovaní

Otvoriť galériu Ootec Kristíny Greppelovej, Peter (62) Zdroj: anc

Herečkin otec Peter sa venuje podnikaniu s realitami v Chorvátsku. „Keď som mala 14 rokov a pubertu, chodila som na konzervatórium v Bratislave. Veľa vecí ma v tom veku nebavilo, a tak som si povedala, že nebudem chodiť na všetky hodiny. Celé dni som kávičkovala a užívala si slobodu až do momentu, keď môj otec dostal echo zo školy, že blicujem. Bol zlatý, lebo namiesto dohovárania mi vybavil bankomatovú kartu, na ktorú mi posielal 2 000 korún mesačne, vraj aby som sa naučila narábať s peniazmi,“ spomína s úsmevom Kristína, ktorá si vďaka peniazom mohla užívať slobodu plnými dúškami.

„Keď však došiel kompletný výpis z banky, tatino si zobral môj rozvrh hodín do ruky a pýtal sa: „8.35 – herectvo, umelecký prednes, 8.36 – výber 100 Sk na Obchodnej ulici, ako si to stihla?“ Pokojne so mnou takto prešiel celý mesiac a povedal: „Pamätaj, prvý dojem urobíš len raz, tak si to nepokaz,“ odvtedy som zodpovedná!

Tomáš Bezdeda (32) a otec Miroslav (55): Viedol ma k muzike

Spevák vďačí svojmu otcovi okrem iného aj za to, že sa venuje hudbe. „Môj otec od mladosti hral ako študent v amatérskej kapele a asi som zdedil po ňom sklon k muzike. Neskôr dostal ocino darček od mojej mamy – gitaru a dlho na nej hrával.

Lenže potom prišli iné povinnosti a na gitaru sadal prach. Keď som mal asi 13 rokov, vzal som ju do rúk, oprášil som ju a začal na nej hrať. Ukázal mi akordy a učil som sa brnkať na strunách. Dokázal som na gitare brnkať bez prestania aj päť-šesť hodín! Ktovie, či by som si zamiloval hudbu bez otcovej gitary,“ prezrádza Tomáš.