Andrej Bičan nie je len moderátor, má aj druhé povolanie: Skutočná pravda vás zaskočí!

Posledné roky sa tomu hovorí „vystúpiť zo svojej komfortnej zóny“. Inými slovami, vybočiť z vyšliapaného chodníka, skúsiť niečo nové, zariskovať, realizovať sa nečakaným spôsobom...

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Adela Vinczeová (37) je v tomto expert a prekvapila ako divadelná herečka. Nie je však jediná, títo všetci sa vrhli do neznámych vôd a ukázali, že nie sú dobrí len v činnosti, ktorá ich na Slovensku preslávila.

Licitátor

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Andrej Bičan patrí dlhodobo k našim najúspešnejším televíznym moderátorom, a tak všetkých pred rokmi prekvapila informácia, že si privyrába aj ako licitátor na dražbách áut, a to dokonca v Maďarsku! Zo začiatku pri tom vraj býval spotený až po ponožky, ale po piatej aukcii sa už chytil.

Návrhárka

Otvoriť galériu Zdroj: Tibor Géci

Herečka Karin Haydu sa pred časom objavila v spoločnosti v novej róbe a následne prekvapila vyhlásením, že si ju sama navrhla. „Ja som si vždy kreslila, ale nikdy som to nedotiahla do zdarného konca. Štrikovala som, háčkovala, ale teraz som prvýkrát dala šaty z papiera aj do reálnej podoby,“ prezradila.

Renovuje nábytok

Má vraj v sebe nutkanie neustále niečo tvoriť, a tak sa dala na renovovanie starého nábytku. Herečka Milena Minichová si postupne byt zariadila štýlovo prerobenými kúskami a ešte pri tejto práci stihla aj dokonale zrelaxovať. Navyše má v tomto smere veľké plány, raz by si chcela zariadiť vlastný ateliér a zrenovované veci by rada aj predávala.

Youtuber

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Väčšinou je to tak, že neznámy človek v tínedžerskom veku začne vešať svoje videá na youtube a keď je originálny, postupne sa z neho stáva internetová hviezda. V prípade Sajfu je to však naopak. Kúzlo vytvárania a uverejňovania videí očarilo dlhoročného úspešného moderátora a treba povedať, že sa mu darí. Veď jeho vlog má už takmer 150 000 odberateľov! „Internet je budúcnosť a mať možnosť vytvárať obsah podľa seba bez kreatívnych obmedzení a pripomienok generálnych a programových riaditeľov veľkých televízií, je pre mňa dostatočný dôvod, aby som sa venoval youtubu naplno,“ povedal nám, a zároveň dodal: „Všeobecná pozornosť ľudí aj vo vekovej kategórii 25 a viac sa posúva od telky smerom k internetu a ja chcem byť tam, kde je pozornosť.“

Včelár

Otvoriť galériu Zdroj: facebook M. Nikodýma

Veľmi užitočným spôsobom si začal vypĺňať voľný čas Martin Nikodým. Moderátor vlani vyčlenil časť svojej záhrady pod Devínom úľom a stal sa z neho úplne seriózny včelár. Zvuk, ktorý vydáva drobný užitočný hmyz, ho vraj upokojuje a včielky mu tiež nádherne voňajú. Okrem toho by si z medu raz mohol urobiť biznis, aj keď to má zrejme ešte čas. „Všetko, čo som vlani od včiel získal, som rozdal rodine a priateľom,“ povedal s úsmevom.

Rezbár a výtvarník

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Na starobu si našiel veľmi zaujímavé hobby, ktorým by sa raz mohol aj živiť... Spevák, muzikant a skladateľ Janko Lehotský začal pred viac ako desiatimi rokmi maľovať, vyrezávať sošky z kôry a výtvarne dotvárať kamene. „Ja to robím tak, ako muziku. Mám na to svoj náhľad. Pokiaľ ide o kôru, tak nikdy neviete, čo z daného kusa vznikne. Je to ako blues, ktorý síce má svoju konštrukciu, no vždy, keď ho hrám, tak je iný,“ vysvetlil nám, pričom s úsmevom skonštatoval, že jedného dňa na tomto umení možno aj začne zarábať: „Keď na tom budem horšie a budem potrebovať nejaké euro, tak možno. Ale vernisáže mám stále a som rád, že sa ľuďom moja tripartita - kamene, obrazy a hlavne výrezy z kôry - páči.“

Zamestnáva kolegov

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Hoci natáčanie televíznych seriálov by mu bohato stačilo, on svoje aktivity podstatne rozšíril. Herec Martin Mňahončák založil vlastnú produkčnú spoločnosť, s ktorou pripravuje kočovné divadelné predstavenia a dáva tak prácu kolegom. A to zďaleka nie je všetko. Vďaka šikovnej investícii sa z neho stal aj rentier. „So ženou prenajímame dom na golfovom ihrisku na Záhorí. Aj týmto smerom sa teda realizujem,“ povedal nám, pričom nedávno začal ponúkať na prenájom aj ďalšiu nehnuteľnosť v rovnakej lokalite.

Robí tábory pre deti

Otvoriť galériu Zdroj: Archív V. Voštinára

Meno Vlada Voštinára je dlhodobo spojené s letnými tábormi pre deti, ktoré jeho firma organizuje v dedinke neďaleko Trenčína. „Začalo sa to tak, že som mal chuť zorganizovať pre decká letný tábor, ktorý by som celý pokryl aj finančne. A to som aj urobil... Ono sa to však chytilo a na druhý rok si tie deti pýtali ďalší tábor a zrazu máme šestnástu sezónu,“ vysvetlil nám moderátor. Ako tiež tvrdí, je to aktivita, ktorú môže robiť len poloblázon. „Lebo zodpovednosť a energia, ktorú do toho dáte, verzus v úvodzovkách výnos z toho, je v takom úžasnom nepomere, že to naozaj nemôže robiť normálny človek,“ smeje sa. „A keď ešte zoberiete do úvahy, že si úplne odstavím celé leto a venujem ho iným, tak už ste v kategórii blázon. Ale zase musím povedať, že to nerobím sám, ja točím kormidlom, ale náboj tomu dáva tím ľudí, ktorý sa za tie roky okolo mňa vybudoval.“ Moderátor patrí v tomto biznise na Slovensku medzi špičku, veď leto 2018 má už dávno beznádejne obsadené!

Veští

Otvoriť galériu Zdroj: Martin Hanzel

Speváčka Marcela Laiferová vyštudovala medicínu, no človeka či svet vníma aj na ezoterickej úrovni. Okrem iného sa venuje vešteniu. „Je to dlhoročné, celoživotné štúdium a pochopenie mnohých súvislostí. Zaujímam sa o astrológiu a som človek, ktorý sa nikdy nesmeje z vecí, ktorým nerozumie. Hviezdy sú súčasťou našej existencie, ja na ne verím, ale nechcem z toho robiť dogmu alebo nové náboženstvo,“ vysvetlila speváčka, ktorá píše tiež motivačné knihy.

Cestuje s klientmi

Otvoriť galériu Zdroj: instagram P. Bruchalu

„Paľo, skús robiť niečo iné, nespoliehaj sa na šoubiznis, keď sa v ňom navyše necítiš až tak komfortne,“ povedal si moderátor svojho času, a tak sa originálnym spôsobom začal realizovať v cestovnom ruchu. „Keďže všetky svoje úspory a voľný čas venujem cestovaniu, tak som si povedal, že prečo by som nespojil príjemné s užitočným. Rozhodol som sa, že s ľuďmi začnem cestovať. Mnohí cestovať chcú, no nie cez cestovku hromadne a sami si to nevedia pripraviť, nevedia jazyky, nemajú orientačnú schopnosť... Mňa baví nájsť skvelé miesto na svete, niečím zaujímavé, vybrať tam pekný hotel za dobrú cenu, nejakú príjemnú reštauráciu, nejaký zážitok,“ vysvetlil nám P. Bruchala.