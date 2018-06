Tínedžerka povedala kamarátke desivý zážitok: Nečakala však, že TO ohlási na polícii!

Hannah Sandover (18) povedala svojej kamarátke, že jej expriateľ ju znásilnil.

Rozrušená kamarátka zašla na políciu, aby to nahlásila. Hannah neskôr vypovedala na polícii, kde opísala, čo sa podľa nej malo udiať, uvádza Lad Bible. Tínedžerka a Jake Strickland (18) sa mali ísť previezť na aute aj s ďalším kamarátom. "Myslím si, že do vody, ktorú som pila, dal drogy. Začal byť násilný a držal ma. Stále som mu hovorila, aby prestal," hovorí Hannah. Potom začala mať bolesti brucha a išla na zadné sedadlo, aby sa natiahla. Jake na ňu mal skočiť a znásilniť ju, zatiaľčo kamarát na prednom sedadle nič netušil, pretože mal podľa nej v ušiach slúchadlá.

Vzali ju do nemocnice, aby vykonali testy, ale vtedy sa jej príbeh zrazu zmenil. Už netvrdila, že bola nadrogovaná. Keď sa vrátila domov, rodina ju okamžite zahltila otázkami a ona ten tlak už nevydržala. Priznala sa, že si celú historku vymyslela. Polícia jej za mrhanie časom naparila pokutu 200 libier (cca 228 eur) a 4-mesačnú podmienku. Taktiež jej zakázali kontaktovať svojho expriateľa po dobu dvoch rokov a nariadili, aby sa zúčastnila psychiatrického liečenia.

"Jake bol predbežne zadržaný päť a pol hodiny a musel podstúpiť intímne testy. A to všetko pretože ho chcela získať späť. Mala možnosť niekoľkorát povedať, že jej obvinenia sú klamstvá, ale neurobila to," povedal žalobca. Právnik ju obhajoval, že sa príliš bála povedať pravdu. Príbeh povedala len svojej kamarátke a nechcela, aby sa to dostalo až na políciu. "Trpela nejakými zdravotnými problémami a keď sa jediný vzťah, ktorý mala, skončil, spanikárila a má z toho teraz výčitky svedomia," hovorí právnik.