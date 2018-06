Mladík z Japonska vyzerá úplne ako dieťa: Robí prácu, ktorá vás zodvihne zo stoličky!

Kohey Nishi (24) z Japonska má nevyliečiteľnú chorobu, pre ktorú meria len 109 cm a váži 24 kilogramov.

Mladík trpí mukopolysacharidózou, čo je metabolické ochorenie, ktoré spôsobuje, že jeho telo nie je schopné štiepiť niektoré molekuly a tie pomáhajú rastu kostí, chrupaviek, rohovky, kože a spojivového tkaniva. Kohey vyzerá úplne ako malé dieťa a preto sa rozhodol vyplnil dieru vo veľmi populárnom priemysle. Stal sa pornohviezdou! Typickým scenárom jeho snímkov je, že sa najprv o neho nejaká pornoherečka stará a potom sa začne hrať s jej prsiami. Na prácu v pornopriemysle ho naviedol jeho kamarát, ktorý je režisérom práve v tomto odvetví, píše Lad Bible.

Povedal mu, že keby sa dostal pred kameru, mohol by zarobiť poriadne peniaze, pretože vyzerá ako dieťa. "Neexistuje dospelý človek, ktorý by vyzeral ako dieťa viac ako ja! A nie len v pornopriemysle. Niekedy nemôžete rolu obsadiť rolu dieťaťom (v pornopriemysle) a tak by som rád vyplnil medzeru na trhu," povedal Kohey. Bohužiaľ mladíkov v troch rokoch diagnostikovali aj nádor na mozgu, pre ktorý nedokáže stáť na vlastných nohách viac ako päť minút. "Uznal som, že moja práca chráni deti pred sexuálnym zneužívaním tak, ako vojnové filmy a strieľačky môžu prispieť k mieru," dodáva.