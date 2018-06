Šimkovičová vystrojila dcére hostinu v Maďarsku: Svadba bez nevlastného otca! Prečo neprišiel?

Najstaršia dcéra Martiny Šimkovičovej išla pod čepiec. Celá rodina sa zišla v piatok popoludní v bratislavskom evanjelickom kostole, kde Petra Šimkovičová (26) povedala áno dlhoročnému priateľovi Otovi.

Nechýbali ani Šimkovičovej ďalšie dve deti, syn Marko (15) a dcéra Sofia (4). Na obrade ani na hostine, ktorá sa konala v Maďarsku, sa však neukázal otec Martininých dvoch detí Igor Šimkovič (43), ktorý nie tak dávno podal žiadosť o rozvod. Napriek tomu, že Petra nie je jeho dcéra, až do piatka nosila jeho priezvisko. Igor Novému Času prezradil, prečo sa rozhodol neprísť!

Fotogaléria 36 fotiek v galérii

Petra, ktorá bola plodom študentskej lásky jej matky sa v piatok vydala. Profesijne pôsobila vo verejnoprávnej RTVS ako projektová manažérka, avšak po mesiaci na tomto poste skončila. Napriek tomu, že s matkou a jej novou rodinou, ktorú napriek prebiehajúcemu rozvodu stále tvorí s Igorom Šimkovičom a ich dvoma deťmi Markom a Sofiou, už dávno nežije, udržiavajú spolu dobré vzťahy. Tie sa však poriadne naštrbili, keď sa Petrin nevlastný otec Igor rozhodol podať žiadosť o rozvod. Ako sa nám podarilo zistiť, neobjavil sa ani na sobáši, ani na hostine v maďarskom Dunakiliti vo vyhlásenej gurmánskej reštaurácii, kde sa hostia bavili do rána a na tanečnom parkete sa zvŕtali v rytme evergreenov. Petru tak musela k oltáru sprevádzať jej matka.

„Na svadbe som nebol, ani nikto z mojej strany rodiny,“ priznal Igor a vysvetlil: „Petra chcela, aby som ju viedol k oltáru, ale pri našej situácii doma bolo pre mňa nemysliteľné, aby som sa tam išiel zabávať. Pozvala aj svojho biologického otca, a to bolo na mňa príliš, keďže ja som ju vychoval a s ním bola minimum.“

Zlé vzťahy

Nový Čas pred pár dňami informoval, že sa Šimkovičová po nociach stretáva s novým mužom. Svedčia o tom aj fotografie, ktoré poslankyňu zachytili v objatí s lekárom Petrom. Napriek tomu, že tvrdila, že ide len o kolegu, jej manžel priznal, že ide o viac ako len pracovné stretávanie. „O nevere som sa dozvedel začiatkom septembra 2017 z jej mobilu. Mala tam veľa správ, ako sa milujú. Stretávajú sa v jeho kancelárii v Bratislave, kde moja žena stáva s autom aj po nociach. Prezradilo ju gps v mojom aute, ktoré používa.“ A aj to teda môže byť dôvod, prečo sú vzťahy v rodine na bode mrazu. „Vzťahy s Petrou boli posledné mesiace zlé, pretože obhajovala mamu, čo je pochopiteľné. Je mi to celé ľúto, ale už to nezmením, musím pozerať dopredu a na moje dve deti, ktoré najviac milujem,“ dodal Šimkovič.