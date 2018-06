Záhorák niekoľko rokov týral družku, súd mu naparil 5 rokov: Odvolací senát pritvrdil

Okresný súd v Skalici za niekoľkoročné týranie družky poslal Záhoráka do väzenia na päť rokov. Prokurátor s trestom nebol spokojný, odvolací súd pritvrdil, koľko mu naparil?

Záhorák z okresu Skalica najmenej tri roky družku týral - vulgárne jej nadával, vyhrážal sa jej smrťou, likvidáciou blízkych, bezdôvodne - zvyčajne pod vplyvom alkoholu - mlátil družku najmä do tváre, budil ju počas nocí, vyvolával v nej pocit strachu a stresu. Často ju fackoval, trhal jej vlasy, hodil po nej kladivo. Zo žiarlivosti partnerka nesmela chodiť sama ani len do obchodu, trhal jej nohavičky, kabelky, rozbil jej okuliare a telefón, aby nemohla zavolať políciu. Ničil jej oblečenie, zakazoval jej maľovať sa. Vykrikoval jej, že spáva so svojim otcom.

Týraná žena často musela s deťmi utekať z domu. Keď jej zlomil nos, prípadom sa začala zaoberať polícia. Okresný súd v Skalici Záhoráka poslal do väzenia na päť rokov. Po odvolaní prokurátora Krajský súd v Trnave tyrana poslal do väzenia na 9 rokov a 8 mesiacov. Záhorákovi sa trest zdal privysoký, namietal najmä nedostatočným odôvodnením verdiktu. Prípadom sa zaoberal Najvyšší súd, ktorého senát pod vedením sudcu Petra Paludu odvolanie Záhoráka odmietol.