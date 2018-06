Srdcervúca rozlúčka so zabitým Filipíncom Henrym († 36): Na útočníkovi nenechal kňaz nitku suchú!

Beštiálna smrť Henryho († 36) pobúrila celé Slovensko. Rodina, kamaráti a známi Filipínčana sa s ním poslednýkrát rozlúčili v jeho obľúbenom kostole v hlavnom meste.

Emotívnej omše sa zúčastnili Henryho mama, sestra, brat i bratislavská filipínska komunita. Prišli aj kolegovia a kamaráti z hlavného mesta. Podľa kňaza statočný Henry nestrčil hlavu do piesku, spravil, čo bolo správne, a to ho stálo život.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Henry sa pri osudnej potýčke zastal kolegýň. Následne utŕžil ranu, ktorá ho poslala k zemi a vzápätí dostal kopanec priamo do hlavy. Zábery útoku Juraja Hossua (28) šokovali verejnosť. Obeť napokon podľahla zraneniam v nemocnici. Jeho rodina letela na Slovensko, ale dorazili príliš neskoro. V sobotu sa s ním v slzách rozlúčili najmä jeho mama a sestra. Malý kostolík bol nabitý do prasknutia.

Nestrčil hlavu do piesku

Kňaz Benjamín Kosnáč na mladého kresťana z Filipín, ktorého osobne poznal z návštev kostola, spomína ako na veselého a nekonfliktného muža. „Bol to veľmi príjemný mladý muž, mal okolo seba priateľov. Aj v ten hrozný deň nebol sám. Ukázal nám mužom, že v živote príde deň, keď sa rozhodnem, či utečiem, strčím hlavu do piesku, alebo sa rozhodnem urobiť to, čo je správne. V jeho prípade ho to stálo život,“ povedal otec Benjamín Kosnáč.

Podľa slov kňaza si Henryho príbuzní veľmi vážia, že Slováci neostali po brutálnom skutku ľahostajní. „Ja si myslím, že rodina si odnáša to dobré, čo si zapamätali z reakcie ľudí. Slováci povedali, že im to nie je jedno a nenechali to iba na úrady,“ hovorí Kosnáč. Po omši sa všetci zúčastnení ešte presunuli na miesto, kde došlo k útoku a po krátkej modlitbe vypustili na jeho pamiatku desiatky bielych balónikov.

Rodinu povzbudili aj pochody na pamiatku ich syna. Organizátorom poslala list aj Henryho sestra. Podľa nej je tragédia zdrvujúcou nielen pre rodinu, ale aj pre verejnosť.napísala v liste.

Henry Acorda zomrel vo štvrtok 31. mája v ružinovskej nemocnici v Bratislave. Príčinou bolo masívne krvácanie do mozgu a opuch mozgu. Telo obete brutálnej bitky odvezú do vlasti vládnym špeciálom. Zranenia utrpel v sobotu 26. mája po útoku Juraja Hossua z Dunajskej Stredy, ktorý je obvinený zo zabitia a sudca ho poslal do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov.

Odkaz útočníkovi

Kňaz po obrade poslal odkaz aj obvinenému útočníkovi: „Juraj, dúfam, že budeš mať príležitosť vyjadriť svoju úprimnú ľútosť rodine... Urob všetko pre to, nech to ide zo srdca. Ježiš nás učil to dôležité: Miluj blížneho svojho ako seba samého,“ uzavrel.