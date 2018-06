Zásadný snem koaličného Mosta: Bugár ide do boja o prezidenta, Žitňanská sa po voľbách stiahne!

Odkepli mu to. Už niekoľko týždňov sa v parlamentných kuloároch skloňovalo, že vstup do boja o prezidentský palác chystá aj predseda najmenšej koaličnej strany Most-Híd Béla Bugár (59).

Rozhodnutie potvrdil na sobotnom sneme, kde mu kandidatúru delegáti napokon odklepli. Politológovia hovoria skôr o tom, že Bugár sa snaží zachrániť vlastnú stranu ako o úprimnom záujme o kreslo najvyššieho ústavného činiteľa.

Bugár vysvetľuje, že Slovensko už dospelo do štádia, keď môže mať na svojom čele hlavu štátu z národnostnej menšiny. „Aj vzhľadom na to, že spoločnosť je nadmieru polarizovaná, som presvedčený, že prezident musí vedieť stáť nad spormi. Tvrdíme, že má byť naklonený jednej aj druhej strane politického spektra,“ uviedol Bugár. Povedal, že svoju kandidatúru dlho zvažoval. „Hovorím, že prezident by sa nemal montovať do všetkého, ale svoje právomoci, ktoré mu vyplývajú zo zákona, má presadzovať nekompromisne. Vzhľadom na tom, že v poslednom období sme boli svedkami turbulencií, tvrdím, že prezident má pôsobiť pri riešení týchto sporov ako partner, nie ako aktivista a oponent za každú cenu,“ myslí si Bugár.

Vrátil sa aj k situácii spred pár mesiacov, keď sa Most rozhodol podržať súčasnú koalíciu so Smerom a SNS napriek vyhláseniam o predčasných voľbách. „Na jednej strane to bolo veľmi negatívne vnímané, na druhej strane to naši členovia začali chápať. Bolo to zodpovedné rozhodnutie,“ konštatuje šéf Mosta. Hovorí tiež, že otvoril aj otázku spoločného kandidáta v koalícii, ale to mu neprešlo. „Slovensko je zrelé mať kandidáta, ktorý by sa stal prezidentom, nie je slovenskej národnosti, ale pôsobil by v tejto oblasti spoločne,“ zakončil Bugár.

Má hendikep

Politický analytik Ján Baránek hovorí, že nemožno pri množstve kandidátov hádzať jeho šance do koša. „Určite to nebude zanedbateľné percento, napriek koalícii so Smerom je on sám vnímaný ako štandardný politik. Vie vystupovať, komunikovať, nemá vyslovených nepriateľov. Jeho hendikepom je, že je Maďar, neviem, či spoločnosť je pripravená na prezidenta maďarskej národnosti,“ opisuje Baránek. Zároveň si myslí, že má podporu časti slovenských voličov. „Môže mať väčšie čísla, ako má jeho strana, aj keď sa tento súboj podobá na parlamentnú súťaž, keďže každá zo strán sa snaží postaviť vlastného kandidáta,“ dodáva odborník. Tvrdí však, že Bugár sa môže týmto ťahom snažiť posilniť vnímanie vlastnej strany a vysvetľovať ľuďom, prečo zostali v koalícii so Smerom a SNS, čo nebolo šťastne odkomunikované.

Žitňanská nebude stále hlasovať s koalíciou

Bývalá ministerka spravodlivosti za Most Lucia Žitňanská na sneme vyhlásila, že z politiky sa po parlamentných voľbách stiahne. Rezignovala tak na funkciu podpredsedníčky strany. „Chcem sa venovať viac svojej právnickej profesii,“ povedala. Zostáva poslankyňou Mosta, no nebude vždy podporovať koalíciu. „Program a priority, ktoré sme presadili do koaličnej zmluvy a vlády, sú aj mojím dielom a tieto veci budem ďalej podporovať. Na druhej strane ale platí aj to, že mám svoju hlavu a svoj rozum a len tak za všetky koaličné návrhy nezahlasujem,“ dodala Žitňanská.