Tragédia na nádrži Duchonka: Čerstvý maturant Maroš († 20) skočil do vody a viac sa nevynoril!

Obrovská tragédia, ktorú si nikto nechce ani predstaviť! Len v utorok študent Maroš († 20) zo Skačian (okr. Partizánske) úspešne zmaturoval a už v piatok ho rodina a kamaráti oplakávali!

Skúšku dospelosti sa vybral aj so spolužiakmi osláviť na chatu na Duchonke, no oslava sa skončila predčasne jeho smrťou. Maroš večer pred očami kamaráta skočil do vody a viac sa nevynoril. Oslava štartu do života dospelých sa zmenila na jeho priskorý koniec.

Úspešne zvládol maturity a jeho radosť a plány do života nemali konca-kraja. Maroš († 20) chcel koniec študentských časov a štart do života dospelých osláviť s ďalšími kamarátmi na Duchonke, kde si prenajali chatu. Na miesto, ktoré sa mu napokon stalo osudným, prišli vo štvrtok a domov sa mali vrátiť v sobotu. Veselého a šťastného mladíka plného života však stála oslava to najcennejšie, čo mal - vlastný život. Prišiel oň pod hladinou vodnej nádrže, jeho bezvládne telo vytiahli až potápači. „On a ešte jeden jeho kamarát najskôr ležali tu na ležadlách, potom sa vybrali na hrádzu,“ opisuje posledné minúty života Augustín, očitý svedok, ktorý hneď vedľa požičiava vodné bicykle.

„Z tejto hrádze skočil najskôr Maroš. Na hladinu sa však už nevynoril, jeho kamarát skočil za ním, ale nepodarilo sa mu ho nájsť,“ dodáva Augustín. Privolaní hasiči z Topoľčian boli na mieste takmer okamžite po zavolaní. „Nasadili sme tam čln, ale je tam hlboká voda. Preto sme hneď povolali potápačov z Bratislavy. Tí vytiahli bezvládne telo asi po 10 minútach,“ informoval Michal Varga, krajský hovorca hasičov z Nitry. Prácu sťažovala studená a kalná voda a podľa jeho slov sa aj preto nepodarilo kamarátovi telo nájsť a vytiahnuť.

Tešil sa do práce

Maroš vyštudoval za maséra a veľmi sa zo svojej profesie tešil. „Už mal vybavenú aj robotu, mal ísť robiť do Bojníc maséra. Stále o tom v poslednom čase hovoril,“ prezradil jeho najlepší kamarát Matúš (20). Stretávali sa takmer každý deň, smrť najlepšieho kamaráta ho zdrvila. „Hrávali sme spolu futbal, milovali sme ho. Maroš bol záložník. Ale on bol celkovo taký športový typ, hrával aj tenis a pustil sa do všetkého,“ len ťažko hľadal slová Matúš. Podobne sa o ňom vyjadril aj Andrej (20), spolužiak zo základnej školy. „My sme boli na základke nerozlučná dvojica, drali sme spolu lavice. On bol najlepší žiak v triede ešte s jednou spolužiačkou. Ja nepoznám lepšieho chalana, s každým sa hneď skamarátil, on bol proste taký,“ len ťažko prehĺta slzy Andrej.

„Ešte v stredu po matúre bol u susedov na čerešniach a sme sa bavili. Hovoril, čo plánuje, ako sa teší a o tom, že idú osláviť na chatu. Tak som mu hovoril, že nech to nepreženie s alkoholom. Smial sa, že nech sa nebojím, že určite nie, kvôli frajerke,“ opisuje posledné stretnutie Andrej. O smrti kamaráta, ktorý bol neodmysliteľnou súčasťou jeho detstva, sa dozvedel v sobotu ráno. „Bol to šok. Nemôžem tomu uveriť. Tak sa tešil aj z priateľky, oni sa tak veľmi ľúbili,“ už so slzami povie Andrej. V rodinnom dome mŕtveho mladíka by ste sa krvi nedorezali. Uplakané oči, otázniky a neustála otázka, prečo práve on sa tu vznáša ako temný mrak. Ešte cez týždeň vládla v rodine nesmierna radosť nielen z Marošovej maturity, ale aj z úspešného ukončenia bakalára jeho staršej sestry. Oslavovať mali spoločne, namiesto toho rodičia chystajú pohreb. „My nevieme, ako sa to stalo, čo sa vlastne udialo. Náš syn, čo mal život pred sebou,“ dostal zo seba otec a už sa utápal v obrovských slzách. Tie teraz tečú potokom každému, kto veselého mladíka poznal. Svoj šibalský úsmev bude rozdávať už len z fotografií.

5 možných príčin úmrtia

Viliam Dobiáš, záchranár

1. INFARKT

Ten hrozí po dlhom pobyte na slnku, keď sa človeku rozšíria cievy. Po skoku do studenej vody sa cievy náhle zúžia a dochádza k prudkému zvýšeniu krvnému tlaku.

2. ALKOHOL A PRASKNUTIE CIEVKY V MOZGU

V kombinácii s alkoholom sa na slnku cievy ešte viac rozšíria. Ak človek následne skočí bez otužovania rovno do studenej vody, dochádza k ešte prudšiemu zvýšeniu tlaku. Vtedy môže prasknúť nejaká cievka v mozgu.

3. ZADUSENIE

Alkohol znižuje koordináciu a vtedy môže dôjsť k tomu, že sa hrtanová záklopka ihneď neuzavrie. Vyvolá to kŕč v hlasivkách a človek sa zadusí.

4. HYPOGLYKÉMIA

Ak má človek cukrovku, nadmerná svalová námaha znižuje hladinu cukru v krvi a môže vyvolať hypoglykémiu a bezvedomie.

5. POŠKODENIE CHRBTICE

Pri skoku do neznámej vody môže dôjsť aj k poškodeniu chrbtice a zastaveniu dýchania.