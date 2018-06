Veľký prehľad štadiónov na MS v Rusku: Kde to majú Slováci najbližšie a ktoré arény sú najväčšie?

Jedenásť ruských miest a ich dvanásť štadiónov (dva sú v Moskve) privítajú od 14. júna najväčšiu športovú udalosť roka.

Prvý raz vo východnej Európe, prvý raz v Rusku sa 32 mužstiev stretne na majstrovstvách sveta vo futbale, ktoré vyvrcholia 15. júla na legendárnom moskovskom štadióne Lužniki. Slovenský fanúšik to má najbližšie do Kaliningradu, ktorý leží v ruskej enkláve medzi Poľskom a Litvou.

Kapacita: 81 000 miest

Do 90. rokov bola kapacita štadiónu v moskovských Lužnikách až 100-tisíc divákov, to však štadión ešte nemal strechu. Po jej vybudovaní klesla kapacita na 76-tisíc miest. Vlani ju zvýšili tak, že sa do hľadiska zmestí o 5-tisíc divákov viac.

Otvorenie: 1956

Najznámejší a najväčší štadión v Rusku je súčasťou olympijského komplexu Lužniki a bol postavený ako národný štadión ZSSR. V r. 1980 hostil letnú olympiádu, konali sa tu MS v atletike aj finále Ligy majstrov.

RekonštrukcIa za 350 miliónov €

V rámci prestavby v r. 2017 odstránili bežecké dráhy, zväčšili strechu, kompletne zrekonštruovali tribúny a navýšili kapacitu.

Nová tráva

Pýchou rekonštrukcie je trávnik, ktorý vysiali v roku 2016 a ktorému predovšetkým v krutej ruskej zime pomáha prežiť špeciálne osvetlenie a vyhrievacie lampy.

Bezpečnosť

Najviac stáli úplne nové bezpečnostné systémy s 39 inšpekčnými líniami a siedmimi prístupovými bodmi pre motorové vozidlá a 427 vstupmi pre fanúšikov prichádzajúcich pešo. Na štadióne je 3 000 kamier, 900 skenerov, 1 500 monitorov a 1 000 detektorov.

Zápasy

Celkovo sa ich tu odohrá sedem – 4-krát skupina, osemfinále, semifinále, finále.

Športová tragédia

Tragická udalosť, ku ktorej došlo na Lužnikách pred 36 rokmi, futbalové štatistiky zaraďujú medzi jednu z najväčších, aké sa v tomto športe udiali. Na štadióne, vtedy ešte niesol meno V. I. Lenina, sa hral 20. októbra 1982 zápas šestnásťfinále Pohára UEFA Spartak Moskva – HF Haarlem. Do hľadiska v krutej zime prišlo len 16 643 divákov. Minútu pred koncom zápasu začali opúšťať svoje miesta, aby sa dostali rýchlo na stanicu metra. Spartak práve viedol 1:0. Lenže domáci dali druhý gól a dav sa pohol späť a spustila sa hrozná tlačenica, ľudia začali padať cez seba, dav prepadol panike, ľudia šliapali po ľuďoch... Sovietsky zväz sa snažil všetko ututlať. Informovali o tom len jedny noviny a uviedli, že tragická tlačenica si vyžiadala 66 obetí. Neoficiálne číslo hovorí o viac ako 350 mŕtvych.

Kapacita: 45 360 miest

Otvorenie: 2014

Zápasy: 5 – 4× skupina, osemfinále

Domovský stánok Spartaka Moskva vybudovali pre svetový šampionát. Vlani hostil zápasy Kontinentálneho pohára.

Kapacita: 35 212 miest

Otvorenie: 2018

Zápasy: 4 – 4× skupina

Kaliningrad je pre slovenského fanúšika najlepšie položená destinácia, je to z Bratislavy 766 kilometrov. Otvorený bol v marci a stál 257 mil. eur.

Kapacita: 68 134 miest

Otvorenie: 2017

Zápasy: 7 – 4× skupina, osemfinále, semifinále, o 3. miesto

Po Lužnikách druhý najväčší štadión pre MS. Stavať sa začal v r. 2007, no dokončený bol o desať rokov neskôr. Celková výstavba vyšla na takmer 900-tisíc eur. Je domovským stánkom Zenitu Petrohrad a vlani sa tu hralo konfederačné finále Nemecko – Čile.

Kapacita: 44 442 miest

Otvorenie: 2018

Zápasy: 4 – 4× skupina

Výstavba sa poriadne naťahovala. Základný kameň položili v r. 2010, štadión však dokončili až v apríli 2018, len dva mesiace pred MS. Aréna stála 257 mil. eur a hrať sa tu bude tretia liga.

Kapacita: 35 696 miest

Otvorenie: 1957 (rekonštrukcia 2017)

Zápasy: 4 – 4× skupina

Po Lužnikách to je druhý najstarší štadión zo všetkých arén pre svetový šampionát. Stojí od roku 1957. Raritou je netypicky postavená tribúna za jednou bránkou, ktorá vyčnieva úplne mimo štadióna a pôsobí skutočne zvláštne.

Kapacita: 47 659 miest

Otvorenie: 2013

Zápasy: 6 – 4× skupina, osemfinále, štvrťfinále

Štadión už má za sebou väčší vrchol, než sú zápasy MS vo futbale! V roku 2014 hostil úvodný i záverečný ceremoniál zimnej olympiády! Celá stavba stála monštruóznych 668 mil. eur a nehrá tu žiaden klub!

Kapacita: 45 000 miest

Otvorenie: 2017

Zápasy: 5 – 4× skupina, osemfinále

Ďalší úplne nový štadión pre MS. Vyrástol na mieste bývalého štadióna Olimp 2, ktorý postavili v r. 1930. Svoje zápasy tam hráva FC Rostov, ktorý je známy z Európskej ligy UEFA.

Kapacita: 45 568 miest

Otvorenie: 2017

Zápasy: 4 – 4× skupina

Rovnaký prípad ako v Nižnom Novgorode. Aj vo Volgograde sa hrá druhá liga. Tiež ho začali stavať v r. 2015 a dokončili ho o dva roky neskôr.

Kapacita: 44 899 miest

Otvorenie: 2017

Zápasy: 6 – 4× skupina, osemfinále, štvrťfinále

Ďalší úplne nový futbalový štadión, ktorý začali stavať v r. 2015 a dokončili ho o dva roky neskôr. Svoje zápasy tu hráva druholigový tím Olympijec Nižnij Novgorod.

Kapacita: 44 918 miest

Otvorenie: 2017

Zápasy: 6 – 4× skupina, osemfinále, štvrťfinále

V šiestom najväčšom meste vybudovali nádhernú novú arénu. Dokončená bola v r. 2017 a vyšla na 274 mil. eur.

Kapacita: 45 379 miest

Otvorenie: 2013

Zápasy: 6 – 4× skupina, osemfinále, štvrťfinále

Kazanský stánok sa hrdí najväčšou obrazovkou v celej Európe. Otvorili ho pred piatimi rokmi a konali sa tu aj MS v plávaní. Výstavba vyšla na 385 mil. eur.

Ceny

Okrem letenky a nie práve lacného ubytovania musí zaplatiť fanúšik mastnú sumu aj za lístok na zápas. FIFA predáva lístky v štyroch kategóriách. Od najdrahšej, prvej až po štvrtú – najlacnejšiu – určenú pre obyvateľov Ruska. Či pôjdete na Brazíliu, alebo Egypt, zaplatíte rovnako. Priplatíte si však, ak sa vyberiete na zápasy play-off.