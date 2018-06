Chceli sme to zažiť znovu: Golden State Warriors obhájili titul!

Basketbalisti Golden State Warriors obhájili titul v zámorskej NBA. V noci na sobotu zvíťazili vo štvrtom súboji finále play-off na palubovke Clevelandu Cavaliers 108:85 a v celej sérii triumfovali hladko 4:0 na zápasy.

Warriors získali už šiesty majstrovský titul v klubovej histórii. „V októbri sme si povedali, že chceme zažiť tento pocit znovu a to sa nám aj podarilo. Teraz si to užívame,“ vyhlásil hráč šampióna Stephen Curry, ktorý verí, že jeho tím v nasledujúcich rokoch získa ďalšie tituly. „Máme pred sebou ďalšie sezóny a určite sa budeme snažiť toto zažívať najčastejšie, ako to pôjde,“ dodal.

Najužitočnejším hráčom finálovej série (MVP) sa rovnako ako vlani stal Curryho spoluhráč Kevin Durant. Ten sa vo štvrtom finálovom zápase blysol triple double, keď zaznamenal 20 bodov, 12 doskokov a 10 asistencií.

Prvýkrát od roku 2007 sa finále NBA skončilo jednoznačným výsledkom 4:0 na zápasy. A opäť bol na strane zdolaných Cleveland na čele s LeBronom Jamesom. Pred 11 rokmi bol v sérii so San Antoniom iba mladíkom, dnes je 33-ročným veteránom s deviatimi finálovými účasťami, ale iba tromi titulmi.

Finále NBA - 4. zápas

Cleveland - Golden State 85:108

Konečný stav série: 0:4