Ostali doma: Tieto hviezdy v Rusku nehľadajte!

Ostali doma! Vo štvrtok štartujúce 21. majstrovstvá sveta vo futbale v Rusku sa budú musieť zaobísť bez viacerých zvučných hviezd.

Tie, ktoré vybral Nový Čas, nemajú nič spoločné so zraneniami. Všetci piati hráči sú zdravotne v poriadku. Ide o známych futbalistov, ktorí sa na šampionát nedostali skôr z výkonnostných či iných dôvodov. Hoci sú niektorí z nich v najlepšom futbalovom veku, tréneri sa v záverečných nomináciách rozhodli pre iné mená.

JOE HART (31) (Anglicko)

Kedysi stálica medzi tromi žrďami v anglickej reprezentácii i v Manchestri City sa už druhý rok túla po hosťovaniach. Vlaňajšia sezóna vo West Ham United mu nevyšla. Odchytal len 19 zápasov. Na jar prišiel o miesto v základnej zostave, čo bola predzvesť aj jeho konca v národnom tíme. Prednosť dostala trojica Butland - Pickford - Pope, ktorá má dokopy iba 12 reprezentačných štartov.

„Hart urobil školácku chybu proti Stoke City a Butland vyhral brankársku vojnu v Anglicku,“ napísal na twitteri legendárny 68-ročný brankár Peter Shilton, ktorý chytal vo farbách Albiónu ako 41-ročný na MS 1990 v Taliansku.

MARIO GÖTZE (26) (Nemecko)

Jeho gól vo finále MS 2014 v Brazílii zabezpečil Nemecku štvrtý titul v histórii. Pred striedaním v zápase proti Argentíne mu tréner Löw pošepol do ucha: „Ukáž svetu, že si lepší ako Messi“. Odvtedy však Götze išiel futbalovo nadol. Môžu za to choroby a zranenia, ktoré ho prenasledovali.

Po troch sezónach bol nútený opustiť Bayern Mníchov pre problémy s látkovou výmenou. Vrátil sa do Borussie Dortmund, no ani tam sa nedokázal dostať do bývalej formy a pohody. Odohral 34 zápasov a dal tri góly, lenže herne i kondične sa na ihrisku trápil.

MAURO ICARDI (25) (Argentína)

Najlepší strelec talianskej Serie A nasúkal v uplynulej sezóne 29 gólov a výrazne pomohol Interu Miláno k postupu do kvalifikácie Ligy majstrov. Reprezentačného trénera Jorgeho Sampaoliho to príliš neoslnilo. Aj preto, že do útoku má závideniahodné kvarteto Messi, Agüero, Higuaín, Dybala.

A možno aj z dôvodu, že Icardiho manželka a poradkyňa Wanda Nara je bývalou manželkou Messiho dobrého kamaráta a bývalého reprezentanta Maxiho Lopeza. Kvôli tomuto škandálu je Icardi doma dosť neobľúbený.

KARIM BENZEMA (30) (Francúzsko)

V októbri 2015 si obliekol reprezentačný dres naposledy. Vtedy sa prevalila na verejnosť jeho spojitosť s vydieraním Mathieua Valbuenu, spoluhráča z národného tímu. Prezident Francúzskej futbalovej federácie Noël Le Graët bol za jeho návrat do mužstva. Lenže po zverejnení nominácie sa postavil na stranu trénera Didiera Deschampsa.

„Všetci súhlasia s tým, že je to skvelý hráč a člen základnej zostavy Realu Madrid, ale pre mužstvo Francúzska je už minulosťou. Náš tím má teraz určitý štýl hry a nemôžeme sa už vrátiť späť,” vyhlásil. Benzema strelil gól vo finále Ligy majstrov, čo bude zrejme jeho rozlúčka so španielskym klubom.

ALVARO MORATA (25) (Španielsko)

Veľký šok pre talentovaného útočníka. V pomerne mladom veku už hral v troch špičkových kluboch - Reale Madrid, Juventuse Turín, Chelsea. Majiteľ londýnskeho tímu Roman Abramovič ho vlani kúpil za 80 miliónov eur. Morata

však túto investíciu počas prvej sezóny v Premier League nepotvrdil. V 31 ligových zápasoch nastrieľal iba 11 gólov, čo trénera Španielska Julena Lopeteguiho nepresvedčilo. Z nominácie do Ruska vynechal nielen veterána Davida Villu z New Yorku, ale aj Moratu. Uprednostnil Diega Costu, Iaga Aspasa, Lobotkovho spoluhráča z Celty Vigo, a Rodriga. Španieli narazia