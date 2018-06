Andrej Danko nebude kandidovať na prezidenta SR: Prezradil, koho si predstavuje ako hlavu štátu

Šéf parlamentu Andrej Danko (SNS) nebude kandidovať na prezidenta SR.

Do volieb by chcel postaviť ženu. Meno kandidáta by sa verejnosť mala dozvedieť na jeseň. Danko to uviedol po XXV. Slávnostnom sneme Slovenskej národnej strany (SNS) v Prešove.

"Budem robiť všetko pre to, aby to bola kandidátka, aby to bola jedna z našich žien. Nechcite dnes odo mňa meno, lebo viem, čo by ju čakalo. Som však presvedčený, že SNS musí mať svojho kandidáta. Ja sa cítim na túto funkciu mladý a potrebujem ešte trošku viac zabojovať so SNS, ako s ňou ďalej," vysvetlil.