Bugár vystúpil s prejavom na straníckom sneme: Sme schopní spolupracovať s každým, robíme správne veci

Strana Most-Híd chce a vie robiť veci nielen populárne, ale aj správne. Na sobotnom sneme Mosta-Híd v Bratislave to v prejave pred 126 delegátmi vyhlásil líder strany Béla Bugár, ktorý prvú polovicu referátu predniesol v slovenčine a druhú v maďarčine.

Ďalej dodal, že jeho strana nikdy nerobila politiku na základe preferenčných hlasov, alebo preto, aby sa páčila každému. Je to strana, ktorá je schopná spolupracovať, okrem extrémistov a nacionalistov, s každým.

"Ak politická strana ide do politického boja, má jeden jediný cieľ: dostať sa do vlády. Je to správne a je to legitímne. Ale tvorba vládnych koalícií nie je program na želanie. Ak sa žiadnej politickej strane nepáčila samovláda Smeru-SD v predchádzajúcom volebnom období, tak zmena tohto stavu sa neudeje vtedy, keď o tom budeme rozprávať, ale vtedy, keď preto niečo urobíme," zdôraznil Bugár a doplnil, že práve jeho strana to urobila. "Nech mi je odpustené, ale robíme maximum možného preto, aby sme odstraňovali krivdy minulosti ako napríklad Mečiarove amnestie. Nemlčme o tom len preto, lebo chváliť Most-Híd dnes nie je trendy," apeloval.

Bugár tiež tvrdí, že ak sa jeho strana s niekým dohodne, tak ho nepodráža a drží slovo. "A aj v budúcnosti budeme stranou, ktorá bude za spoluprácu, nie za polarizáciu, bude za zdravé kompromisy v záujme tejto krajiny a jej stability, nebude suplovať nikoho, ale bude na svojich vlastných pozíciách a bude vždy bojovať za niečo. Byť proti niekomu, ako jediný politický cieľ, to dokáže každý," myslí si.

Béla Bugár sa nevyhol ani vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. "Je to hrozný čin, ktorý musí byť v prvom rade vyšetrený. Ale vyšetriť a súdiť musia orgány nato určené. Je mi cudzí všetok nános, ktorý sa na túto ohavnú vraždu dostal. A viete prečo? Lebo presne to bráni rýchlemu a dôslednému vyšetreniu. Preto sme ako prví požadovali nasadenie medzinárodného vyšetrovacieho tímu. Namiesto toho, aby sme rozmýšľali nad tým, ako túto vraždu využiť vo svoj politický prospech. Lebo áno, boli a sú aj takí," podotkol.

Šéf Mosta-Híd zároveň uviedol, že všetci by mali odmietnuť vnášanie stále väčšej a intenzívnejšej nenávisti do verejného života. "To, čo sa dnes na Slovensku deje, nemá s odstraňovaním nekalých praktík vo verejnom živote nič spoločného. Odmietam sa do toho zapájať. Na Slovensku sme prestali diskutovať, nevieme sa kultivovane, meritórne rozprávať. Sme svedkami nebývalej polarizácie. A to nie je zodpovednosť len vládnej koalície, ale každého jedného politika," povedal.

V tejto súvislosti odmieta, že práve Most-Híd môže za všetko a za všetkých. "To, že sme ako prví vyzvali na odstúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka a to, že sme nakoniec dosiahli aj rekonštrukciu vlády, odmieta okrem prezidenta SR Andrej Kisku čo i len vysloviť každý. Politici aj médiá. Tak to hovorme my. Povedať o Moste-Híd čo i len náznak pozitívneho odkazu sa dnes nenosí. Tak to hovorme my," zopakoval Bugár a pripustil, že okolnosti rekonštrukcie kabinetu Most-Híd neodkomunikoval najšťastnejšie.

Na druhej strane, "podľa niektorých opozičných politikov by sme každý deň mali a mohli povaliť vládu". "Ale to sú ich spôsoby práce a nie naše. Povaliť vládu nemôže byť cieľ. Ani vyvolávanie rôznych kríz. Nie sme tu nato, aby sme robili teatrálne gestá na úrovni zúrivých indivíduí," konštatoval.

Bugár zopakoval, že jeho strana by mala postaviť vlastného kandidáta na prezidenta. "Obraz, že na Slovensku v roku 2019 by mohol o tento post výrazným spôsobom zabojovať príslušník národnostnej menšiny, je nielen vábivý, ale je dôležitý. A to nielen z pohľadu národnostnej menšiny, ale z pohľadu celého Slovenska. Sme presvedčení o tom, že ten čas nastal a poďme sa o to s plnou vážnosťou pokúsiť," apeloval.

Na margo jesenných komunálnych volieb uviedol, že ešte stále sa na regionálnej úrovni stretávame s tým, že stranícka príslušnosť niektorých kandidátov je skôr na príťaž ako na úžitok. "Mnohí kandidáti sa zdráhajú prijať stranícku podporu. Mám pre vás jeden návrh: skúsme tých starostov, ktorí sú dnes vo funkcii a podarilo sa im aj vďaka našej účasti vo vláde pomôcť svojej obci, presvedčiť, aby hovorili nahlas o tom, že sa to podarilo aj vďaka tejto skutočnosti. Lebo je to jednoducho tak," dodal.