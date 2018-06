SNS a Most-Híd chystajú stranícke snemy: Ohlási Bugár svoju kandidatúru na prezidenta?

Národniari sa v sobotu (9.6.) zídu na XXV. Slávnostnom sneme strany SNS v Prešove. Odovzdajú na ňom najvyššie stranícke vyznamenanie Rad Martina Rázusa.

TASR to potvrdila riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová. Prezidentského kandidáta vyberať nebudú, predstaviť ho majú na jeseň. TASR to potvrdil predseda SNS Andrej Danko.

Na sneme tiež národniari uvedú do života historickú knihu ako pokračovanie prvého dielu o pôsobení SNS v dejinách slovenského národa od roku 1871 do roku 1918. Poslanec Stanislav Kmec TASR potvrdil, že SNS bude prijímať aj nových členov a Danko sa v príhovore delegátom vyjadrí k aktuálnej politickej situácii a komunálnym voľbám. "Ale do podrobností nepôjdeme," povedal Kmec.

Podľa Škopcovej má SNS na výber prezidentského kandidáta čas do novembra. Aj Danko nedávno povedal, že prezidentské voľby nie sú témou dňa. Šéf SNS dlhodobo hovorí, že národniari postavia vlastného kandidáta a bude to žena.

Most-Híd rozhodne o svojom prezidentskom kandidátovi

Rozhodnutie o tom, kto bude kandidátom koaličného Mosta-Híd na prezidenta SR je najočakávanejším bodom straníckeho snemu, ktorý sa uskutoční v sobotu v Bratislave. Hovoriť sa však bude aj o komunálnych voľbách a doterajšej práci strany.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár nevylúčil, že tým kandidátom by mohol byť práve on. TASR už vo februári informovala, že sa jeho meno objavuje v straníckych debatách o prezidentskom kandidátovi. Údajne sa spomínali aj iné mená, napríklad europoslanec József Nagy či exministerka spravodlivosti a poslankyňa Národnej rady SR Lucia Žitňanská. Tá však medzitým oznámila, že po parlamentných voľbách v politike skončí.

Bugár koncom mája priznal, že práve tento snem rozhodne, či bude kandidovať za prezidenta, alebo nie. "Na sneme sa bude rozhodovať. Aj keby som už teraz vedel výsledok, aj tak by som to nepovedal," poznamenal. Na otázku, či sa na takýto post cíti, odpovedal, že to nie je o pocitoch, ale o zodpovednosti.

Strana bude hovoriť aj o jesenných komunálnych voľbách. Elemér Jakab ešte vo februári povedal, že základným cieľom Mosta-Híd v týchto voľbách je desaťpercentné zvýšenie zvolených zástupcov strany. V súčasnosti má Most-Híd viac ako 140 starostov a primátorov a vyše 670 komunálnych poslancov. Miestne štruktúry strany nemajú uzatvárať koalície s extrémistami, inak majú voľnú ruku.