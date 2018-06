Tragická nehoda stála mladú fotografku život: Vošla do kanalizácie, prišla náhla smrť

Známa bádateľka fotila neobjavené priestory rôznych miest.

Rebecca Bunting z Philadelphie patrila do skupiny ľudí, ktorí chodili skúmať neprebádané miesta po celom svete. Na posledný výlet sa vybrala aj so svojím priateľom do kanalizačného systému. Práve tento nápad sa im stal osudným, pretože oboch zasiahla obrovská masa vody.

Jej priateľovi sa podarilo z viac ako 3 metre hlbokej vody vytiahnuť a zavolať pomoc. Na miesto prišli potápači a snažili sa nájsť Rebeccu, no neúspešne. Jej nehybné telo našli vyplavené blízko mosta Frankford Avenue deň po nešťastí.

„Vždy sa snažila získať skvelé zábery. Bola veľmi talentovaná,“ vyjadrila sa jej priateľka Cristen. Svojimi fotkami opustených miest a oblastí si získala tisícky fanúšikov.

„Vďaka tomuto dávam zmysel všetkému okolo mňa,“ napísala Rebecca v jednom zo svojich príspevkov. V komunite bola považovaná za najlepšiu.