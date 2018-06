Niektorí Iránci zrejme nebudú hrať v svojich kopačkách: Môže za to Trump

Americká firma Nike nemôže oficiálne dodávať kopačky futbalistom Iránu na blížiacich sa majstrovstvách sveta v Rusku. Dôvodom sú ekonomické sankcie prezidenta USA Donalda Trumpa voči ázijskej krajine.

"Nemôže sa to stať takto krátko pred šampionátom. Každý vie, aké je dôležité, aby futbalisti hrali vo svojich kopačkách," citovala agentúra DPA trénera Iránu Carlosa Queiroza. Oficiálnym sponzorom Iránu je síce nemecká firma Adidas, no niektorí jednotlivci hrajú v kopačkách Nike. Nie je známe, do akej miery môžu hráči získať topánky neoficiálne.

Iránska reprezentácia nastúpi na svoj prvý zápas MS 15. júna proti Maroku. V základnej B-skupine sa ďalej stretne s Portugalskom a Španielskom.