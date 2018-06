Herečka Hilary Duff je opäť tehotná: Budúci otecko svojím sladkým vyznaním roztápa srdcia

Americká hviezda potvrdila svoje druhé tehotenstvo.

Hilary Duff (30) sa stane dvojnásobnou mamičkou! Prezradila to na svojom instagramovom profile, kde pridala fotografiu s bruškom. Spolu so svojím priateľom, spevákom Matthewom Komom (31), sa tak tešia na ďalší prírastok do rodiny.

„Čakáme malé dievčatko! Bude rovnako krásna a milá ako jej matka. Hillary, začíname ďalšiu úžasnú kapitolu,“ napísal šťastný budúci otecko.

Hillary už vychováva svojho 6-ročného synčeka Luca, ktorého má s exmanželom Mikom Comriem, píše etonline.com.