Fotografia cestovateľa pobúrila tisícky ľudí: Pozrite sa, čím sa chválil na sociálnych sieťach

Fotka zachytená v antickom meste Pompeje obletela celý svet, no nie kvôli tomu najlepšiemu dôvodu.

Belgický cestovateľ žijúci v Dubaji sa vybral na návštevu do starovekého mesta Pompeje. Z návštevy jedného z najväčších archeologických nálezísk pridal fotku, na ktorej sedí na tehlovom podstavci. To by bolo v poriadku, ak by do popisu nedal to najhoršie, čo mohol.

„Našiel som malú oblasť, kde neboli žiadni ľudia!“ písalo sa pri fotografii. To však mnohých ľudí pobúrilo a podľa nich to je nielen znesvätenie a zneuctenie starovekej pamiatky, ale aj takýto čin je vraj aj ilegálny.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Stĺp je totiž podľa talianskych novín opisovaný ako jeden z pilierov pompejskej baziliky, ktorá bola najvýznamnejšou verejnou budovou v meste a ide o jednu z najstarších budov svojho druhu, ktoré sú dodnes viditeľné.

„Jedinečnosť nášho historického dedičstva musí byť zachovaná a chránená najmä pred tými, ktorí si neuvedomujú jeho obrovskú hodnotu,“ vyjadril sa miestny historik Vincenzo Marasco.

Cestovateľ na svojom instagramovom účte vystupuje pod menom Nils Travel, kde ho sleduje takmer 44-tisíc ľudí. „Chcem sa ospravedlniť každému, koho som urazil. Priznávam, že to nebolo najmúdrejšie rozhodnutie a nemyslel som na historický význam miesta, kde som bol,“ vyjadril sa podľa news.com.u Nils.