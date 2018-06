Svadobná cesta sa zmenila nočnú moru: Manželia vyšli na mizinu a Magdalena je rada, že vôbec žije

Svadobná cesta poľských novomanželov sa v zlomku sekundy zmenila na hotovú nočnú moru.

Magdalena Czarnecka (39) bola so svojím manželom Michaelom Wangratom na svojej vysnívanej dovolenke. Rozhodli sa ísť na turistiku na Aljašku, kde zdolávali hory. Počas jedného z výstupov na kopec Denali však Magdalena spadla. Lanom bola priviazaná spolu s manželovým bratrancom Marekom, keď sa pošmykol vo výške asi 5200 metrov.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Hrôzostrašný pád dlhý približne 300 metrov našťastie prežila, no utrpela zranenia chrbtice. Ani jeden z nich totiž nebol uchytený o bezpečnostnú skobu. Pád sa snažili zastaviť sekerou, no po skale sa šmýkali aj naďalej, až kým po 300 metroch nespadli do údolia.

„Manžel mi povedal, že som kričala, no na nič si nespomínam,“ hovorí Magdalena. Počas pádu totiž upadla do bezvedomia a prebrala sa až po 30 minútach. Na mieste strávili celú noc, kým ich záchranári nenašli. Odtiaľ ju okamžite odviezli do nemocnice, kde absolvovala náročnú 4-hodinovú operáciu.

„Nie je to príjemné, no bolesť necítim,“ vyjadrila sa podľa news.com.au Magdalena. „Mal to byť náš vysnívaný výlet, no namiesto toho sme v nemocnici a zadĺžili sme sa do konca života,“ uzavrel Michael.