Petra obvinili z vraždy matky († 66): Z basy sa vrátil minulý týždeň

Petra K. (35) z dediny v okrese Nitra vyšetrovateľ obvinil z vraždy matky Anny K. Doma bol z väzenia od minulého týždňa po treste 9 mesiacov za nebezpečné vyhrážanie.

Nehybné telo dôchodkyne Anny K. († 66) našli vo štvrtok v rodinnom dome v obci Paňa (okres Nitra). Dôchodkyňa bola dobodaná nožom. Polícia ako podozrivého zatkla syna nebohej Petra K. (35). Mladý muž skončil v policajnej cele, polícia musela počkať, pokým vytriezvie. Obvinenie preto padlo až v piatok.

"Vdova Anna, ktorá mala cukrovku, sa spolu so synom presťahovali do Pane pred niekoľkými rokmi z Bernolákova, mesta neďaleko Bratislavy. Kúpili v Pani starší rodinný dom. So synom mala problémy kvôli vyhrážkam. Najskôr mal podmienečný trest, teraz bol zatvorený. Minulý týždeň ho pustili z väzenia," povedala pre Čas.sk suseda nebohej.