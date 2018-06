Sudca poukázal na chybu pri zatýkaní Juraja, ktorý napadol Henryho († 36): Beštia sa môže z basy dostať skôr!

Beštiálna smrť Filipínca Henryho († 36) pobúrila celé Slovensko. Útočník Juraj Hossu (28) sedí vo väzbe obvinený zo zabitia a čaká na vyšetrenie prípadu.

Uznávaný sudca Peter Šamko však prišiel so šokujúcou verziou, podľa ktorej môže vyviaznuť z basy oveľa skôr. Šamko vysvetľuje, že opätovné zadržiavanie obvineného je protizákonné a prípad prirovnáva k slávnemu prepusteniu Karola Mella. Ako je to možné?

Kauzu dokopania Henryho v centre Bratislavy od začiatku sprevádzali pochybnosti, keďže prokurátor po zatknutí útočníka najskôr prepustil na slobodu. Nevidel totiž dôvod na väzbu. Keď Filipínec zomrel a kauza vzbudila celonárodný rozruch, polícia Hossua opäť zadržala a prokurátor už podal návrh na väzbu, ktorú potvrdil sudca. „Z dôvodov tak­zvanej preventívnej väzby, t. j. dôvodnej obavy, aby nepokračoval v trestnej činnosti,“ uviedol hovorca súdov. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár koncom týždňa oficiálne priznal, že okresný prokurátor prvýkrát zlyhal a skonštatoval, že porušil zákon, konal nedostatočne a povrchne.

Práve tento zmätok podľa komentára sudcu Šamka spôsobil, že agresívna beštia sa môže dostať na slobodu. Naráža na to, že prípad dokopania Filipínca bol síce prekvalifikovaný z ublíženia na zdraví na zabitie, ale tým sa podstata nijako nemení. Problémom totiž je, že rozhodnutie o väzbe už raz prepusteného človeka môže podľa neho prísť až po tom, čo sa zmenia relevantné dôvody, nielen opis činu. „Nes­práv­ny pro­ces­ný pos­tup pro­ku­rá­to­ra či vy­šet­ro­va­te­ľa v pros­pech ob­vi­ne­né­ho (je­ho pre­pus­te­nie pri pr­vom za­dr­ža­ní) sa už ne­dá nap­ra­viť opä­tov­ným za­dr­ža­ním, po­kiaľ po pre­pus­tení ob­vi­ne­né­ho zo za­dr­ža­nia na slo­bo­du ne­nas­ta­nú no­vé (iné) okol­nos­ti, kto­ré by za­kla­da­li vä­zob­né dô­vo­dy. Inak by bo­lo sta­no­vo­va­nie maximál­nej le­ho­ty za­dr­ža­nia zá­ko­nom zby­toč­né a da­lo by sa ke­dy­koľ­vek obísť dru­hým, tre­tím, res­pek­tí­ve opa­ko­va­ným za­dr­žia­va­ním ob­vi­ne­né­ho, a to až dov­te­dy, po­kiaľ by sa do­sia­hol že­la­teľ­ný vý­sledok,“ dodal Šamko.

Otvorene hovorí, že došlo k porušeniu zákona, čo môže Hossu využiť. „Po­ru­še­nie zá­ko­na by sa to­le­ro­vať ne­ma­lo a to ani v prí­pa­de, ak k ne­mu ve­dú ‚dob­ré‘ dô­vo­dy. Po­kiaľ pri­pus­tí­me po­ru­še­nie zá­ko­na pri roz­ho­do­va­ní o vza­tí ob­vi­ne­né­ho do väz­by raz, po­tom sa tak bu­de môcť stať vždy,“ objasňuje Šamko. Generálna prokuratúra sa k samotnému zisteniu nechcela vyjadrovať a tvrdí, že komentovanie súdnych rozhodnutí zo strany sudcu nadriadeného súdu nie je štandardné.

Pripomína to Mella

Šamko prípad prirovnáva k známej kauze Karola Mella, ktorý je už roky na úteku na Belize. Ten z väzby odišiel pre pochybenia súdu, následne sa opäť dostal za mreže a súd rozhodoval v jeho prípade znova. Najvyšší súd povedal, že ide o nezákonný postup, pretože to popiera zmysel lehôt na vzatie obvineného do väzby.