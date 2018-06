Neskutočné zábery z džungle: Hrdinský orangutan bránil strom pred bagrom

Toto sa tak často nevidí. Ďalší z prípadov, keď sa človek rozhodne zasiahnuť do prírody, no tá mu to nechce dovoliť.

Zviera chcelo ochrániť svoj strom na ostrove Borneo. Ako to dopadlo? Silný moment, ktorý núti zamyslieť sa. Orangutan sa rozhodol brániť svoj strom v lese tým, že sa vrhol na bager. Zviera dúfalo, že ho zachráni pred mužmi, ktorí ho prišli vyrúbať. Zábery zachytávajú opicu, ktorá prejde celý strom a následne sa vrhá na veľkú mašinu. Vyskočila na lopatu stroja, ale spadla skôr, než sa stačila zachytiť. Muž z organizácie pre ochranu orangutanov odniesol zviera do bezpečia. Hoci sa snažil hrdinsky ochrániť svoj strom, nakoniec sa mu to, žiaľ, nepodarilo.