Michael znázornil slávnu bitku s 5 550 figúrkami vojakov: Miniatúru skladal 30 rokov!

Stálo ho to tisícky eur a 30 rokov života. Teraz však má vojenský nadšenec Michael Wrobel (63) z anglického Sussexu doma presnú kópiu bitky pri Waterloo.

Predstavuje bojisko veľké 6 x 4 km. Michaelova zmenšenina má rozmery 4 x 2,5 m. Podrobne študoval krajinu a stavby na mieste, kde v roku 1815 Napoleon okúsil definitívnu porážku. Jednotlivé prvky potom presne napodobnil. Najprv dlho chystal len jednotlivé časti a figúrky vojakov. Pred piatimi rokmi sa z jeho domu odsťahoval syn a to bola tá pravá chvíľa pre Michaela. Odišiel do čiastočného dôchodku a v uvoľnenej izbe začal bojisko skladať. A teraz hlási: Hotovo!

V izbe teraz pochoduje 5 550 miniatúrnych vojakov. Jeho rodina však z toho nie je veľmi nadšená. „Syn je naštvaný, lebo sa nemôže vrátiť. Musel by spať pod stolom,“ hovorí Michael žartom. Už vážnejšie dodáva, že žene nemohol povedať skutočnú cenu. Novinárom prezradil, že sú v tom tisíce. „Ona si myslí, že je to bláznovstvo. Nedokáže pochopiť, že to môže niekoho zaujímať. Ale keď to videla dokončené, myslím, že aj ona bola ohromená,“ dodal nadšený autor.

Zmenšenina

rozmery 4 x 2,5 m

10 m2

5 550 vojakov

30 rokov skladania

Bitka pri Waterloo